Como funciona a Mega-Sena?O sorteio do concurso 3.084 da Mega-Sena foi realizado na noite desta terça-feira (10), em São Paulo. O prêmio para as apostas que acertassem as seis dezenas era de R$ 3,2 milhões. No entanto, ninguém levou a faixa principal e o valor acumulou para R$ 20 milhões.📱Favorite o g1 no Google e acompanhe as principais notícias do diaClique aqui para seguir o canal de Loterias do g1 no WhatsAppVeja os números sorteados: 06 – 14 – 22 – 30 – 31 – 375 acertos: 29 apostas ganhadoras, R$ 28.344,404 acertos: 2.264 apostas ganhadoras, R$ 518,66O g1 passou a transmitir, desde abril, todos os sorteios das Loterias Caixa, ao vivo. A transmissão começa momentos antes de cada dia de concursos, no site e no canal do g1 no YouTube.Acompanhe os sorteios no site do g1Acompanhe os sorteios no canal do g1 no YouTubeResultado do concurso 3084 da Mega-Sena.Reprodução/CaixaPara apostar na Mega-SenaA aposta mínima custa R$ 6 e pode ser realizada também pela internet, até as 20h – saiba como fazer a sua aposta online.Os jogos podem ser realizados até as 20h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou por meio do site e aplicativo Loterias Caixa, disponíveis em smartphones, computadores e outros dispositivos.Já os bolões digitais poderão ser comprados até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.O pagamento da aposta online pode ser realizado via PIX, cartão de crédito ou pelo internet banking, para correntistas da Caixa. É preciso ter 18 anos ou mais para participar.A Mega tem três sorteios semanais: às terças, quintas e domingos.ProbabilidadesA probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e o tipo de aposta realizada. Para um jogo simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 6, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 232.560,00, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 1.292, ainda de acordo com a instituição.Volante da Mega-SenaAna Marin/g1