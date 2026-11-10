O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Adjuto Afonso (União Brasil), foi agraciado com a Medalha e o Diploma do Mérito Judiciário 2026, concedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), nesta terça-feira (10). A solenidade foi realizada na sede do Tribunal, onde o parlamentar foi representado pelo vereador de Manaus Diego Afonso (União Brasil).

Para o deputado Adjuto Afonso, a homenagem simboliza o reconhecimento de sua atuação pública e da contribuição para o fortalecimento das instituições do Amazonas.

“Recebo esta honraria com gratidão e destaco a importância do trabalho realizado pelo Tribunal de Justiça. O Legislativo e o Judiciário têm responsabilidades distintas, mas compartilham o compromisso com a sociedade. Por isso, o diálogo e a parceria entre as instituições são fundamentais para avançarmos em pautas de interesse dos amazonenses”, afirmou.

O presidente do TJAM, desembargador Jomar Fernandes, cumprimentou os homenageados e os participantes da solenidade, destacando a importância da ocasião. “Parabenizo todos os agraciados, seus familiares e as pessoas que vieram prestigiar este momento tão significativo”, declarou.

O vereador Diego Afonso expressou a satisfação em representar o pai na sessão solene e ressaltou o significado da homenagem diante de sua trajetória na vida pública. “É um reconhecimento mais que merecido por sua dedicação ao serviço público, pelo compromisso com a Justiça e pelos relevantes serviços prestados à população amazonense”, afirmou.

Estiveram presentes na cerimônia a deputada Brena Dianná (União Brasil), representando a Aleam; o secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, Caio André; o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amazonas, Jean Cleuter; o defensor público Bruno Henrique Soré; e o comandante do Comando Militar da Amazônia, general Luiz Gonzaga Viana.

Também participaram o presidente do Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), desembargador Jayme Ferreira; a Procuradora-Geral do Município, Carmem Soeiro; o vice-reitor da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Geone Maia; o vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Josué Neto; o juiz federal Alan Minori; e o presidente da Associação dos Magistrados do Amazonas (Amazon), Luiz Albuquerque.

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