O curta-metragem Mata Gato, com direção de André Cunha, segue em trajetória de destaque no circuito nacional de cinema fantástico e de terror. A obra acaba de receber o Prêmio Clamor Popular do VII Floripa Que Horror! International Fantastic Film Festival 2026, em Florianópolis-SC, e soma agora um total de nove premiações conquistadas em festivais entre os anos de 2025 e 2026, consolidando-se como um dos grandes destaques do gênero no país.

Nesta terça-feira, dia 11, quem estiver na capital catarinense poderá assistir ao filme no Paradigma Cine Arte, localizado no Centro Empresarial Corporate Park – Rod. José Carlos Daux, SC-401, n° 8600 – Sala 2 – Bloco 8 – Santo Antônio de Lisboa. A exibição marca mais uma etapa da circulação nacional do curta, que vem percorrendo importantes mostras dedicadas ao cinema de gênero.

Além do reconhecimento do público em Florianópolis, a trajetória vitoriosa do filme inclui o prêmio de Melhor Filme na categoria Curta Brazuca no Djanho! Festival de Cinema Fantástico e de Terror de Curitiba (PR), eleito por unanimidade pelo júri, e o título de vencedor da etapa online no 18º Festival Tagua de Cinema (DF), em 2025. No Festival Brejo Maldito (MG), a produção levou Melhor Roteiro, Melhor Vilão e Melhor Maquiagem.
Com uma trajetória marcada por nove prêmios e exibições em diferentes regiões do país, Mata Gato reafirma o protagonismo da produção amazonense no cenário do cinema fantástico nacional e segue ampliando seu alcance junto ao público e à crítica especializada. Já na Mostra Prêmio do Amazonas (AM), o filme ganhou como Melhor Curta-metragem de Terror do Amazonas, Melhor Direção de Curta Terror/Suspense Amazonense e Melhor Estética Visual de Curta-metragem Amazonense.

Para o diretor André Cunha, o momento é de grande satisfação. “É uma honra imensa ver o Mata Gato sendo reconhecido em festivais tão distintos e recebendo prêmios que valorizam desde o roteiro até a maquiagem e a estética visual. Cada seleção e cada prêmio confirmam a força do cinema de gênero produzido no Norte e a potência de uma equipe que se dedicou de corpo e alma a este projeto. Chegar a Florianópolis com o Prêmio Clamor Popular é a prova de que o público abraçou a nossa história”, celebra o diretor.

A circulação integra o projeto “MATA-GATO: Horror do Norte às Telas”, contemplado pelo Edital Nº 08/2025 – Circulação Cultural, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), via Governo do Estado do Amazonas. Também pela Secretaria de Cultura, a realização do projeto foi contemplada por meio do Edital da Lei Paulo Gustavo – Audiovisual 2024. A idealização é da Picote Produções, com co-produção da La Xunga e Artecontemporaneapura Films.

👁 0 visualizacoes

Mais lidos da semana
  1. Perfurar poço sem autorização pode gerar multas de até R$ 100 mil (202 visualizacoes)
  2. VIDEO: Expresso Dedé bate em barranco no Rio Negro, perto de Novo Airão, e assusta passageiros (36 visualizacoes)
  3. Os 7 filmes e séries mais assistidos hoje no streaming | 7 de novembro de 2026 (32 visualizacoes)
  4. Com renúncia, Santiago Peña ganha cargo de senador vitalício no Paraguai (28 visualizacoes)
  5. Justiça suspende concessões de petróleo na Bacia do Amazonas até consulta a indígenas (28 visualizacoes)
PUBLICIDADE

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor