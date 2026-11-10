O curta-metragem Mata Gato, com direção de André Cunha, segue em trajetória de destaque no circuito nacional de cinema fantástico e de terror. A obra acaba de receber o Prêmio Clamor Popular do VII Floripa Que Horror! International Fantastic Film Festival 2026, em Florianópolis-SC, e soma agora um total de nove premiações conquistadas em festivais entre os anos de 2025 e 2026, consolidando-se como um dos grandes destaques do gênero no país.

Nesta terça-feira, dia 11, quem estiver na capital catarinense poderá assistir ao filme no Paradigma Cine Arte, localizado no Centro Empresarial Corporate Park – Rod. José Carlos Daux, SC-401, n° 8600 – Sala 2 – Bloco 8 – Santo Antônio de Lisboa. A exibição marca mais uma etapa da circulação nacional do curta, que vem percorrendo importantes mostras dedicadas ao cinema de gênero.

Além do reconhecimento do público em Florianópolis, a trajetória vitoriosa do filme inclui o prêmio de Melhor Filme na categoria Curta Brazuca no Djanho! Festival de Cinema Fantástico e de Terror de Curitiba (PR), eleito por unanimidade pelo júri, e o título de vencedor da etapa online no 18º Festival Tagua de Cinema (DF), em 2025. No Festival Brejo Maldito (MG), a produção levou Melhor Roteiro, Melhor Vilão e Melhor Maquiagem.

Com uma trajetória marcada por nove prêmios e exibições em diferentes regiões do país, Mata Gato reafirma o protagonismo da produção amazonense no cenário do cinema fantástico nacional e segue ampliando seu alcance junto ao público e à crítica especializada. Já na Mostra Prêmio do Amazonas (AM), o filme ganhou como Melhor Curta-metragem de Terror do Amazonas, Melhor Direção de Curta Terror/Suspense Amazonense e Melhor Estética Visual de Curta-metragem Amazonense.

Para o diretor André Cunha, o momento é de grande satisfação. “É uma honra imensa ver o Mata Gato sendo reconhecido em festivais tão distintos e recebendo prêmios que valorizam desde o roteiro até a maquiagem e a estética visual. Cada seleção e cada prêmio confirmam a força do cinema de gênero produzido no Norte e a potência de uma equipe que se dedicou de corpo e alma a este projeto. Chegar a Florianópolis com o Prêmio Clamor Popular é a prova de que o público abraçou a nossa história”, celebra o diretor.

A circulação integra o projeto “MATA-GATO: Horror do Norte às Telas”, contemplado pelo Edital Nº 08/2025 – Circulação Cultural, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), via Governo do Estado do Amazonas. Também pela Secretaria de Cultura, a realização do projeto foi contemplada por meio do Edital da Lei Paulo Gustavo – Audiovisual 2024. A idealização é da Picote Produções, com co-produção da La Xunga e Artecontemporaneapura Films.