O heptacampeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton visitou, nesta terça-feira (10), a passagem fronteiriça egípcia de Rafah, onde se reuniu com trabalhadores humanitários que atuam na Faixa de Gaza, devastada pela guerra, segundo um comunicado do governo egípcio.

Um vídeo divulgado pelas autoridades egípcias mostra o piloto britânico conversando com trabalhadores humanitários e buscando informações sobre o envio de ajuda ao território palestino. Nesta semana, fortes chuvas atingiram Gaza, destruindo dezenas de milhares de barracas e provocando a morte de cinco pessoas, entre elas três crianças.

“O governador do Norte do Sinai, Khaled Megawer, acompanhou Hamilton durante uma visita à passagem terrestre de Rafah para lhe mostrar os esforços empreendidos pelo Egito para apoiar nossos irmãos palestinos da Faixa de Gaza”, afirma o comunicado.

Em virtude de um acordo de trégua assinado no ano passado entre Israel e o grupo terrorista Hamas, pelo menos 600 caminhões de ajuda humanitária deveriam entrar diariamente em Gaza, onde mais de dois milhões de palestinos enfrentam uma grave crise humanitária.

No entanto, trabalhadores humanitários afirmam que apenas uma pequena parte dessa ajuda consegue ultrapassar as barreiras impostas pelas autoridades israelenses, que controlam todos os pontos de entrada no território.

Nesta semana, o Conselho da Paz, encarregado de implementar o acordo de trégua, declarou que Israel deve “agir imediatamente” para permitir a entrada de ajuda essencial para o inverno, diante das enchentes mortais e da chegada da estação fria.

A ofensiva militar israelense em Gaza, lançada após o ataque sem precedentes do Hamas em território israelense, em 7 de outubro de 2023, provocou o deslocamento de praticamente toda a população do território e deixou mais de 74.600 mortos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, cujos dados são considerados confiáveis pela ONU.