O Super Nova Era realiza, nesta quinta-feira (12), edição do evento Empregabilidade Nova Era, iniciativa voltada à inclusão de pessoas com deficiência (PCD) no mercado de trabalho. A ação acontece das 8h às 13h, na unidade da rede localizada na avenida Max Teixeira, 1878, Flores, e disponibilizará vagas exclusivas para profissionais com deficiência em diferentes setores da empresa.

Entre as oportunidades estão os cargos de operador de loja, para os setores de mercearia, FLV (frutas, legumes e verduras), frios, logística e padaria, além de fiscal de prevenção, assistente administrativo, empacotador e conferente.

A iniciativa reforça o compromisso da empresa com a diversidade e a ampliação de oportunidades profissionais. De acordo com a gerente de Recursos Humanos do Grupo Nova Era, Rosiane Veras, a proposta é manter um ambiente de trabalho cada vez mais inclusivo, no qual as diferenças sejam respeitadas e valorizadas.

“Queremos que as pessoas com deficiência encontrem no Nova Era oportunidades reais de desenvolvimento profissional. Acreditamos que a diversidade fortalece nossas equipes e contribui para um ambiente mais acolhedor, onde todos tenham espaço para mostrar suas habilidades e crescer”, destaca.

Durante a ação, os candidatos também terão acesso a atendimento médico com profissionais habilitados para auxiliar na atualização de laudos médicos, facilitando o processo de participação no recrutamento.

Para concorrer às vagas, é necessário apresentar RG, CNH ou Carteira de Trabalho (CTPS), certificado de escolaridade, currículo e laudo médico. Homens devem levar também o certificado de reservista, enquanto estrangeiros precisam apresentar o Registro Nacional Migratório (RNM).

Além das oportunidades de trabalho, a empresa oferece benefícios como plano de saúde, auxílio-creche, cesta básica e convênios com faculdades e farmácias, entre outros.

Serviço

Evento: Empregabilidade Nova Era – vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD)

Data: Quinta-feira (12), das 8h às 13h

Local: Super Nova Era da avenida Max Teixeira

Documentos: RG, CNH ou CTPS, certificado de escolaridade, currículo e laudo médico. Homens devem apresentar certificado de reservista e estrangeiros, RNM.