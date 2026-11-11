A primeira fase do Paulistão 2027, chamada de fase de liga, será disputada novamente no formato de pontos corridos.
Essa etapa contará com oito rodadas no sistema de todos contra todos.
O modelo segue o padrão utilizado em edições anteriores do campeonato.
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