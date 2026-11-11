Ei, galera! O streaming está pegando fogo hoje, 11 de novembro de 2026, com lançamentos e clássicos que estão bombando nas plataformas. Se você está procurando o que assistir agora, preparamos uma lista dos mais assistidos em serviços como Netflix, Prime Video, Disney+ e Max. Vem conferir!

Outra Mamãe (5.8/10) é um terror caseiro que vai te deixar grudado na tela! Com uma menina enfrentando uma entidade sinistra do armário, o filme mistura drama familiar e sustos garantidos — perfeito pra quem curte um thriller perturbador disponível no streaming.

Model Citizen (6.3/10) traz um ex-policial em busca de respostas em uma fazenda isolada. Cheio de mistério, vigilância estranha e instintos incontroláveis, vale a pena maratonar pra descobrir a verdade por trás da amnésia, disponível em plataformas como Prime Video.

A Odisseia (8.0/10) é uma aventura épica imperdível! Acompanhe Odisseu enfrentando monstros e deuses em sua jornada de 20 anos, enquanto Penélope resiste em Ítaca. Com nota alta, é diversão garantida no Disney+ pra fãs de mitologia.

Godzilla Minus Zero (7.8/10) chega com ação explosiva! Após a guerra e a destruição causada pelo monstro, o Japão luta pela recuperação quando uma nova ameaça surge. Em alta no streaming, é imperdível pra fãs de kaiju no Max.

Jimmy Kimmel Live! (5.3/10) é o talk show que diverte com entrevistas e humor afiado. Mesmo com a nota mais baixa da lista, é uma opção leve e descontraída pra quem quer relaxar assistindo na Netflix.

VisionQuest (8.5/10) é a série que tá bombando! Um Visão repaginado fugindo de inimigos e consultando IAs como Ultron, ao lado de um garoto misterioso. Com nota top, é autorreflexão e ação no Disney+.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder (7.2/10) traz a Terra-média de volta com paz ameaçada por forças do mal. Dos reinos de Númenor às Montanhas de Névoa, é épico e visualmente incrível, disponível na Prime Video.

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