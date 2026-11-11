O aumento do preço do petróleo no mercado internacional ajudou a melhorar os resultados da Petrobras.
Recordes de produção também contribuíram para fortalecer o desempenho da estatal.
Esses fatores juntos explicam o bom resultado registrado pela empresa no período.
Fonte: Jovem Pan
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