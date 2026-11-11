A decoração de Natal do Amazonas Shopping deste ano é inspirada nos 35 anos de história do primeiro centro de compras da capital amazonense. Com ambientação marcada por tons de verde, que remetem à identidade visual do empreendimento, o cenário combina tradição e elementos que valorizam as memórias afetivas da data. 

A proposta do shopping é celebrar a data aproximando gerações e criando novas lembranças entre pais, filhos e todos aqueles que encontram no período uma oportunidade de compartilhar momentos especiais. A decoração conta com espaços instagramáveis como o túnel espelhado, guirlanda e 35 anos Amazonas Shopping.

“Este ano, a emoção ganhou um significado ainda maior, porque nossa decoração também celebra os 35 anos do Amazonas Shopping. Queremos que cada família se sinta parte dessa história e viva momentos que fiquem guardados na memória”, destaca a gerente de Marketing, Ivanna Passos.

Entre as atrações está um tobogã gigante que liga o segundo ao primeiro piso, proporcionando uma experiência de lazer e aventura para adultos e crianças. A idade mínima para acesso ao tobogã é a partir dos 04 anos e peso máximo de 100 kg. O ingresso será de R$5. Pessoas com deficiência física, Síndrome de Down e com Transtorno do Espectro Autista (TEA) têm direito à gratuidade mediante apresentação de carteirinha ou documento comprobatório.

O shopping também tem um espaço adaptado para garantir mais acessibilidade no encontro com o Papai Noel. O trono conta com uma estrutura que permite às pessoas que utilizam cadeira de rodas se posicionarem ao lado do bom velhinho com mais conforto, facilitando o registro fotográfico e tornando a experiência mais acolhedora. Os pets também terão um espaço especial para registrar fotos com o bom velhinho.

O Papai Noel está atendendo o público de terça-feira a sexta-feira, das 17h às 21h, e, aos sábados e domingos, das 14h às 17h30 e das 18h às 21h. A programação cultural também conta com fanfarra com personagens, de sexta-feira a domingo, das 17h às 19h, a cada 30 minutos.

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