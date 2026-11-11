Wesley Oliveira e o companheiro foram levados ao 4º DP, na Consolação, nesta quarta-feira (11).

Celulares foram apreendidos durante buscas.

Os dois foram liberados após prestarem depoimento.

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