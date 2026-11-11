Wesley Oliveira e o companheiro foram levados ao 4º DP, na Consolação, nesta quarta-feira (11).
Celulares foram apreendidos durante buscas.
Os dois foram liberados após prestarem depoimento.
👁 6 visualizacoes
Mais lidos da semana
- Perfurar poço sem autorização pode gerar multas de até R$ 100 mil (204 visualizacoes)
- VIDEO: Expresso Dedé bate em barranco no Rio Negro, perto de Novo Airão, e assusta passageiros (36 visualizacoes)
- Os 7 filmes e séries mais assistidos hoje no streaming | 7 de novembro de 2026 (34 visualizacoes)
- Embratur traz operadores de três países para conhecer potencial do Amazonas em viagens de incentivo (30 visualizacoes)
- Justiça suspende concessões de petróleo na Bacia do Amazonas até consulta a indígenas (28 visualizacoes)