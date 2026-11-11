Cresce a pressão para que Trump esclareça desde quando ele foi alertado sobre relação de CEO da Nvidia com suposta espiã chinesa
A Nvidia, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo e principal fornecedora de chips usados no desenvolvimento da inteligência artificial, perdeu US$ 1,081 trilhão (cerca de R$ 5,8 trilhões) em valor de mercado entre 29 de outubro e 10 de novembro de 2026, segundo levantamento da Elos Ayta.
Em apenas oito pregões, o valor de mercado da companhia caiu de US$ 5,149 trilhões para US$ 4,068 trilhões, uma redução de aproximadamente 21%. Só nos dois últimos pregões, a perda foi de US$ 430 bilhões (cerca de R$ 2,3 trilhões).
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O movimento ocorreu em meio às repercussões de um caso envolvendo o presidente-executivo da empresa, Jensen Huang, uma suposta traição conjugal e suspeitas de espionagem chinesa. O episódio levantou preocupações sobre a segurança das informações da companhia e possíveis riscos para seus negócios.
As suspeitas ainda estão sendo apuradas. A Nvidia informou não ter evidências de que seus segredos corporativos tenham sido comprometidos.
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Perda da Nvidia supera valor de todas as empresas da Bolsa brasileira
Para dimensionar o tamanho da queda, basta comparar a perda da Nvidia com o valor de mercado de todas as empresas listadas na B3, a Bolsa brasileira.
Segundo o levantamento da Elos Ayta, as companhias negociadas na bolsa somam aproximadamente US$ 888 bilhões (cerca de R$ 4,8 trilhões) em valor de mercado.
Isso significa que a Nvidia perdeu, em apenas oito pregões, um valor equivalente a aproximadamente 1,22 vez o total de todas as empresas brasileiras listadas na bolsa.
➡️ Em dinheiro, a perda da gigante americana supera esse conjunto em cerca de R$ 1 trilhão.
A diferença também fica evidente na comparação com a Petrobras.
A petroleira brasileira tem valor de mercado estimado em US$ 112 bilhões (cerca de R$ 605 bilhões). A perda acumulada pela Nvidia equivale a quase dez vezes o valor de mercado da companhia.
Queda em dois dias equivale a quase todo o valor de três setores da B3
Outra comparação ajuda a mostrar a dimensão do movimento. Os três setores mais valiosos da Bolsa brasileira — bancos, petróleo e energia elétrica — reúnem 55 empresas e somam US$ 449 bilhões (aproximadamente R$ 2,4 trilhões) em valor de mercado, segundo a Elos Ayta.
Desse total, US$ 207 bilhões (R$ 1,1 trilhão) correspondem a 18 bancos; US$ 138 bilhões (R$ 745 bilhões), a oito empresas do setor de petróleo; e US$ 104 bilhões (R$ 562 bilhões), a 29 companhias de energia elétrica.
Somente nos dois últimos pregões, a Nvidia perdeu US$ 430 bilhões (cerca de R$ 2,3 trilhões). O montante equivale a aproximadamente 96% do valor de mercado combinado dessas 55 empresas brasileiras.
Já a perda acumulada pela gigante americana desde 29 de outubro representa cerca de 2,4 vezes o valor dos três setores reunidos.
O que significa perder valor de mercado?
O valor de mercado representa quanto uma empresa vale na Bolsa de Valores. O cálculo é feito multiplicando o preço de cada ação pela quantidade de papéis em circulação.
Por isso, quando as ações de uma companhia caem, seu valor de mercado também diminui. Isso não significa, necessariamente, que a empresa tenha retirado o mesmo montante de dinheiro de seu caixa ou perdido essa quantia em suas operações.
No caso da Nvidia, a queda de aproximadamente 21% em oito pregões mostra como os investidores podem rever rapidamente quanto estão dispostos a pagar pelas ações de uma empresa.
A companhia continua entre as maiores do mundo, mas o episódio acrescenta incertezas a uma empresa que está no centro da corrida global pela inteligência artificial.
Jensen Huang, CEO da Nvidia, durante feira em Taiwan em junho de 2024
REUTERS/Ann Wang/File Photo

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