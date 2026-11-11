O Ministério da Saúde registrou, de janeiro a outubro, 1,4 mil mortes por covid-19 no Brasil. O número representa uma queda de 69% em relação a igual período do ano passado, que contabilizou 437 óbitos.

Os dados estão no mais novo Informe de Vigilância das Síndromes Gripais, que também apontou queda na quantidade de casos da doença.

A covid-19 é uma infecção respiratória aguda, que, na sua forma mais leve, desencadeia a Síndrome Gripal, com sintomas como febre, tosse, dor de garganta e coriza, em geral sem necessidade de internação.

Já os casos que exigem maior cuidado são os de pacientes que desenvolvem a Síndrome Respiratória Aguda Grave, podendo apresentar falta de ar, baixa oxigenação no sangue ou necessidade de internação.

Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registrou quase 119 mil casos de Síndrome Gripal no período avaliado, uma queda de 69% frente aos primeiros 10 meses de 2025.

Também foram confirmadas 3,4 mil notificações da forma mais grave de covid, ou seja, uma queda de 63% em relação ao ano passado.

Mesmo com os números em queda, o ministério mantém alerta para a tendência de alta em 18 estados, situação normal nesta época do ano. E alerta que a vacinação é a principal forma de prevenir casos mais graves da doença.

Este ano, o Ministério da Saúde já distribuiu 20,3 milhões de doses da vacina às unidades de saúde. Do total, cerca de 7 milhões foram aplicadas.

Além da imunização, que é oferecida gratuitamente pelo SUS, é recomendado seguir os cuidados da época da pandemia, como higienizar as mãos e manter os ambientes ventilados.