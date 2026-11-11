Fiat do Brasil revela primeiras imagens do Argo X. Modelo será fabricado em Betim (MG).Divulgação / StellantisA Fiat divulgou nesta quarta-feira (11) novas imagens do Argo X, primeiro carro a adotar no Brasil o estilo que a marca vai usar em seus próximos lançamentos. Existe expectativa que o carro seja lançado ainda em 2026.As fotos mostram a carroceria em uma nova cor, batizada de Verde Pistacchio, e o nome Fiat no centro da dianteira e da traseira. A empresa ainda não confirmou informações técnicas como motor, potência e câmbio do modelo.✅ Clique aqui para seguir o canal do g1 Carros no WhatsAppO desenho das luzes já havia aparecido nas primeiras imagens, divulgadas em 29 de setembro. Na frente, pequenos elementos que lembram pixels formam a letra X nas luzes de rodagem diurna. O desenho se repete nas lanternas traseiras.O Argo X vai integrar a linha de entrada da Fiat e será vendido ao lado do Argo atual. A produção está prevista para começar ainda em 2026 na fábrica da Stellantis em Betim (MG), onde a montadora também programou uma apresentação do carro aos funcionários.Quem é melhor? Chevrolet Sonic encara VW Tera e Fiat Pulse no teste do g1Em outubro, a Fiat informou que os protótipos já haviam percorrido mais de 1 milhão de quilômetros em testes.Depois das simulações virtuais, a equipe de engenharia avaliou o carro em trajetos urbanos, estradas rurais, rodovias e no campo de testes da Stellantis em Curvelo (MG).Os percursos incluíram diferentes tipos de relevo e condições extremas de clima.O nome Argo X foi anunciado em julho por Herlander Zola, presidente da Stellantis para a América do Sul, durante a comemoração dos 50 anos da Fiat no Brasil e da fábrica de Betim. Na ocasião, o executivo explicou a escolha de manter o nome do automóvel de passeio mais vendido da marca no país.Fiat do Brasil revela primeiras imagens do Argo X. Modelo será fabricado em Betim (MG).Divulgação / Stellantis“A chegada do Novo Argo X dará continuidade ao automóvel de passeio mais vendido pela Fiat no Brasil e representa mais um passo na estratégia de renovação do portfólio de marca”, afirmou Zola.O Argo X é o primeiro modelo inédito de Betim a integrar o plano de investimentos da Stellantis que prevê R$ 32 bilhões para a América do Sul até 2030. Desse total, R$ 14 bilhões serão destinados à fábrica mineira.