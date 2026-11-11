O governo decidiu manter o começo da nova etapa da reforma para o mês de janeiro.

Entre as preparações estão o atendimento com inteligência artificial e a definição de novos prazos para notas fiscais.

Também está previsto um programa de orientação aos contribuintes.

Fonte: Jovem Pan

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