O governo decidiu manter o começo da nova etapa da reforma para o mês de janeiro.
Entre as preparações estão o atendimento com inteligência artificial e a definição de novos prazos para notas fiscais.
Também está previsto um programa de orientação aos contribuintes.
Fonte: Jovem Pan
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