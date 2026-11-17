O Supremo Tribunal Federal (STF) inaugura uma escultura chamada Oxê de Xangô. A informação foi divulgada pela Jovem Pan.
A cerimônia de inauguração será conduzida pelo presidente da Corte, ministro Edson Fachin.
A reportagem original também se propõe a explicar o que o símbolo significa, tema que integra a cobertura publicada pela Jovem Pan.
👁 0 visualizacoes
Mais lidos da semana
- Embratur traz operadores de três países para conhecer potencial do Amazonas em viagens de incentivo (36 visualizacoes)
- Jovem morre após bater moto em carreta na Avenida Autaz Mirim (30 visualizacoes)
- Os 7 filmes e séries mais assistidos hoje no streaming | 13 de novembro de 2026 (29 visualizacoes)
- Alta do petróleo e recordes de produção impulsionam resultados da Petrobras (28 visualizacoes)
- Novo ranking de melhores empresas para trabalhar no Brasil tem surpresa na liderança; veja lista (27 visualizacoes)