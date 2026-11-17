O Supremo Tribunal Federal (STF) inaugura uma escultura chamada Oxê de Xangô. A informação foi divulgada pela Jovem Pan.

A cerimônia de inauguração será conduzida pelo presidente da Corte, ministro Edson Fachin.

A reportagem original também se propõe a explicar o que o símbolo significa, tema que integra a cobertura publicada pela Jovem Pan.

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