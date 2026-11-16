Aliados do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, descartam a possibilidade de afastamento do vice-prefeito Mello Araújo. A informação é da Jovem Pan, com base em levantamento obtido por coluna.
Segundo o levantamento, Mello Araújo recusou 75 agendas em 2026. Entre os compromissos recusados, nove eram com o governador Tarcísio de Freitas.
A Prefeitura aposta na perda de credibilidade do vice após denúncias. O levantamento sobre as recusas a compromissos foi obtido pela coluna citada na reportagem.
Fonte: Jovem Pan
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