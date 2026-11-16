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Alvarães
amaturá
Anamã
Apuí
Atalaia do Norte
Autazes
Barcelos
Barreirinha
Benjamin Constant
Beruri
Boca do Acre
Borba
Canutama
Carauari
CAREIRO
Careiro da Várzea
Coari
Envira
Fonte Boa
Humaitá
Ipixuna
Iranduba
Itacoatiara
Itapiranga
Japurá
Juruá
Jutaí
Lábrea
Manacapuru
Manaus
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