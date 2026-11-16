A multinacional de tecnologia Kaifa inaugurou oficialmente sua nova base fabril na Zona Franca de Manaus (ZFM), consolidando um ciclo de expansão impulsionado por um aporte de capital de US$ 40 milhões realizado no último ano. O investimento reforça a presença estratégica da companhia no Polo Industrial de Manaus (PIM) e amplia a capacidade produtiva do setor eletroeletrônico na capital amazonense.
Modernização e foco da produção
Com infraestrutura modernizada e linhas de montagem automatizadas, a nova planta da Kaifa foi projetada para atender à crescente demanda do mercado nacional por componentes eletrônicos de alta precisão, dispositivos de armazenamento e soluções voltadas para medição inteligente de energia.
A ampliação da estrutura física permite à companhia internalizar etapas mais complexas do Processo Produtivo Básico (PPB), reduzindo a dependência de componentes importados acabados e elevando o nível de agregação tecnológica dentro do parque fabril local.
Geração de emprego, renda e benefícios para o estado
Além do impacto industrial, a entrega da nova fábrica traz reflexos diretos para a economia e o desenvolvimento social do Amazonas:
- Novos postos de trabalho: A expansão das operações viabiliza a abertura de centenas de vagas diretas e indiretas na capital, abrangendo desde operadores de linha de produção até profissionais especializados em engenharia, automação e controle de qualidade.
- Qualificação e transferência tecnológica: O modelo operacional da planta incentiva a capacitação contínua da mão de obra local, integrando técnicos e engenheiros amazonenses aos padrões globais da indústria 4.0.
- Fortalecimento da cadeia produtiva: O aumento no volume de produção movimenta fornecedores locais de embalagens, logística, transporte e serviços especializados, multiplicando a geração de renda e a arrecadação tributária no estado.
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