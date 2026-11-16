A multinacional de tecnologia Kaifa inaugurou oficialmente sua nova base fabril na Zona Franca de Manaus (ZFM), consolidando um ciclo de expansão impulsionado por um aporte de capital de US$ 40 milhões realizado no último ano. O investimento reforça a presença estratégica da companhia no Polo Industrial de Manaus (PIM) e amplia a capacidade produtiva do setor eletroeletrônico na capital amazonense.

Modernização e foco da produção

Com infraestrutura modernizada e linhas de montagem automatizadas, a nova planta da Kaifa foi projetada para atender à crescente demanda do mercado nacional por componentes eletrônicos de alta precisão, dispositivos de armazenamento e soluções voltadas para medição inteligente de energia.

A ampliação da estrutura física permite à companhia internalizar etapas mais complexas do Processo Produtivo Básico (PPB), reduzindo a dependência de componentes importados acabados e elevando o nível de agregação tecnológica dentro do parque fabril local.

Geração de emprego, renda e benefícios para o estado

Além do impacto industrial, a entrega da nova fábrica traz reflexos diretos para a economia e o desenvolvimento social do Amazonas:

  • Novos postos de trabalho: A expansão das operações viabiliza a abertura de centenas de vagas diretas e indiretas na capital, abrangendo desde operadores de linha de produção até profissionais especializados em engenharia, automação e controle de qualidade.
  • Qualificação e transferência tecnológica: O modelo operacional da planta incentiva a capacitação contínua da mão de obra local, integrando técnicos e engenheiros amazonenses aos padrões globais da indústria 4.0.
  • Fortalecimento da cadeia produtiva: O aumento no volume de produção movimenta fornecedores locais de embalagens, logística, transporte e serviços especializados, multiplicando a geração de renda e a arrecadação tributária no estado.

O post Kaifa inaugura nova fábrica na Zona Franca de Manaus apareceu primeiro em Portal Você Online.

👁 0 visualizacoes

Mais lidos da semana
  1. Embratur traz operadores de três países para conhecer potencial do Amazonas em viagens de incentivo (36 visualizacoes)
  2. Jovem morre após bater moto em carreta na Avenida Autaz Mirim (29 visualizacoes)
  3. Caixa muda identidade visual pela primeira vez em quase 30 anos; veja evolução do logo desde 1861 (29 visualizacoes)
  4. Os 7 filmes e séries mais assistidos hoje no streaming | 13 de novembro de 2026 (28 visualizacoes)
  5. Mel de aroeira é estudado por potencial contra bactéria ligada a gastrite, úlceras e câncer de estômago (28 visualizacoes)
PUBLICIDADE

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor