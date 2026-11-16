Mais uma semana de notícias chegou ao Barcelos‑AM, trazendo informações que vão do Enem ao clima, passando por oportunidades de trabalho e a segurança nas nossas cidades. O ritmo de acontecimentos reforça a importância de ficarmos bem informados e preparados para o que vem pela frente.

  • Enem 2026: O gabarito oficial será divulgado na quarta‑feira (18/11) e o resultado está previsto para 18 de janeiro, conforme o calendário do Ministério da Educação.
  • MEC e inscrições automáticas: O Ministério da Educação atribuiu o resultado do Enem 2026 às inscrições automáticas de estudantes do 3º ano, ao mesmo tempo em que confirmou as datas de divulgação do gabarito e das notas.
  • Segurança nas provas no Amazonas: Para o segundo dia de aplicação do Enem, a Secretaria de Segurança Pública mobilizou 929 servidores estaduais, reforçando a proteção dos candidatos no estado.
  • Alerta da Defesa Civil: Um alerta severo foi emitido para a zona leste, prevendo rajadas de vento, raios e granizo, exigindo atenção redobrada da população.
  • Concurso da Câmara dos Deputados: As inscrições para o novo concurso da Câmara encerram nesta terça‑feira (17/11); os cargos oferecem salários que podem chegar a R$ 32 mil.

Continue acompanhando o Barcelos na NET para ficar por dentro das próximas novidades da nossa região.

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