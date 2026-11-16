Câmara dos DeputadosDivulgação / Câmara dos DeputadosAs inscrições para o novo concurso da Câmara dos Deputados terminam na próxima terça-feira (17).A seleção reúne 184 oportunidades entre vagas imediatas e cadastro de reserva para profissionais de diferentes áreas, da comunicação às engenharias, além de cargos que aceitam diploma em qualquer graduação.✅ Clique aqui para seguir o canal do g1 Concursos no WhatsApp.➡️ VEJA O EDITAL COMPLETOOs interessados devem se inscrever pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). O salário inicial é de R$ 32.070,88 para todas as especialidades da carreira de analista legislativo.Entre as áreas contempladas estão Jornalismo, Relações Públicas, Arquivologia, Biblioteconomia, Museologia e diferentes especialidades de Engenharia.O edital também prevê vagas para Registro e Redação, área que concentra a maior oferta de oportunidades e aceita diploma de curso superior em qualquer área reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).O g1 preparou um guia com os principais pontos do concurso. Abaixo, entenda:Cargo e formaçãoSalários e benefíciosRequisitosAtribuiçõesComo serão as provas?Quando os aprovados poderão ser convocados?Como funcionará a reserva de vagas?Cargos e formaçãoEmbora todas as vagas pertençam à carreira de analista legislativo, o concurso não é destinado a um único perfil profissional.Um dos destaques do edital é que a especialidade com maior número de vagas não exige formação superior específica.A área de Registro e Redação oferece 25 vagas imediatas e outras 25 para cadastro de reserva. Para concorrer, basta possuir diploma de curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), independentemente da área de formação.Já as demais oportunidades são destinadas a candidatos com graduações específicas.Veja a distribuição prevista no edital:O novo concurso da Câmara dos Deputadosg1Salários e benefíciosIndependentemente da especialidade escolhida, todos os aprovados ingressarão na carreira com remuneração inicial de R$ 32.070,88.Os servidores serão lotados em Brasília, onde está localizada a sede da Câmara dos Deputados.Além do salário, os ocupantes do cargo terão acesso aos benefícios oferecidos pela Casa e às garantias previstas para os servidores efetivos da administração pública federal.RequisitosAlém da formação exigida para cada especialidade, os candidatos deverão atender aos requisitos legais para ingresso no serviço público federal.Entre as exigências estão:ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, nos casos previstos em lei;estar em dia com as obrigações eleitorais;estar quite com as obrigações militares, quando aplicável;possuir aptidão física e mental para o exercício do cargo;apresentar a documentação exigida para a posse;possuir a graduação exigida para a especialidade escolhida.Algumas áreas também exigem registro profissional no respectivo conselho de classe.AtribuiçõesEmbora todos os aprovados ingressem na carreira de analista legislativo, as atividades desempenhadas variam de acordo com a especialidade escolhida.Os profissionais da área de Divulgação Institucional atuam na criação de campanhas, ações educativas e projetos de comunicação voltados à população.Os jornalistas são responsáveis pela cobertura das atividades parlamentares, produção de reportagens, notícias, entrevistas e conteúdos para os diversos veículos de comunicação da Câmara.Já os relações-públicas trabalham na organização de eventos, cerimônias, ações de relacionamento institucional e iniciativas voltadas ao fortalecimento da imagem da Casa.Na área de gestão da informação, os arquivistas organizam e preservam documentos produzidos ao longo de décadas de atividade legislativa.Os bibliotecários administram acervos e auxiliam em pesquisas técnicas utilizadas por parlamentares e servidores. Os museólogos, por sua vez, cuidam da preservação da memória institucional e dos bens históricos relacionados ao Poder Legislativo.As especialidades de engenharia têm atribuições ligadas à manutenção e modernização da infraestrutura da Câmara. Os profissionais participam da elaboração de projetos, fiscalização de obras, emissão de pareceres técnicos e acompanhamento de contratos.Já os servidores de Registro e Redação exercem uma das funções mais diretamente ligadas ao processo legislativo. Eles são responsáveis pelo registro oficial de debates, pronunciamentos e sessões parlamentares, além da elaboração, revisão e organização de documentos produzidos pela Casa.Como serão as provas?As provas estão marcadas para 17 de janeiro de 2027.A aplicação ocorrerá nas 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal. Dessa forma, os candidatos poderão realizar os exames em seus próprios estados, sem a necessidade de viajar para Brasília.➡️ As avaliações serão aplicadas em dois turnos. Os horários definitivos serão divulgados posteriormente pelo Cebraspe.A seleção será composta por prova objetiva e prova discursiva, ambas aplicadas no mesmo dia.A prova objetiva terá 180 itens no formato “certo” ou “errado”, distribuídos entre conhecimentos gerais e conhecimentos específicos.Já a prova discursiva será voltada para conteúdos relacionados à especialidade escolhida pelo candidato.Quando os aprovados poderão ser convocados?A Câmara dos Deputados poderá iniciar as nomeações após a homologação do resultado final do concurso. Segundo o cronograma oficial, a divulgação do resultado final está prevista para 30 de abril de 2027.A partir dessa data, as nomeações poderão ocorrer de acordo com as necessidades da administração e a disponibilidade de vagas.Além dos candidatos classificados dentro das vagas imediatas, aprovados no cadastro de reserva também poderão ser convocados durante o período de validade do concurso, que será de dois anos – contados a partir da homologação do resultado final.Esse prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período. Isso significa que a Câmara dos Deputados poderá convocar aprovados por até quatro anos, conforme suas necessidades administrativas.Cadastro reservaO concurso prevê 118 oportunidades para cadastro de reserva, mecanismo utilizado para formar uma lista de candidatos aptos a serem convocados futuramente. Ou seja, quem for aprovado para o cadastro de reserva não tem direito à nomeação imediata.Esses candidatos ficam em uma espécie de lista de espera e podem ser chamados caso surjam novas vagas, ocorram aposentadorias, exonerações ou haja necessidade de reforçar o quadro de servidores durante o período de validade do concurso.A convocação segue a ordem de classificação e pode ocorrer a qualquer momento enquanto o concurso estiver válido.Cronograma15 de outubro a 17 de novembro de 2026: período de inscrições;19 de novembro de 2026: prazo final para pagamento da taxa;22 de dezembro de 2026: consulta aos locais de prova;17 de janeiro de 2027: aplicação das provas objetiva e discursiva;19 a 22 de janeiro de 2027: divulgação dos gabaritos preliminares;18 de fevereiro de 2027: resultado das provas objetivas;9 de abril de 2027: resultado provisório das provas discursivas;30 de abril de 2027: resultado final do concurso.