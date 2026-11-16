Negociações realizadas em Genebra, no âmbito da ONU, discutem restrições a armamentos capazes de selecionar e atacar alvos sem intervenção humana. As informações são da Jovem Pan.

Segundo a fonte, Estados Unidos e Rússia resistem a um acordo para limitar esse tipo de arma autônoma durante a reunião.

O tema envolve armamentos que podem escolher e atacar alvos por conta própria, sem que uma pessoa decida no momento da ação.

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