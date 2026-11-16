O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, está considerando a possibilidade de não disputar a eleição presidencial de 2028. A informação foi divulgada pela Jovem Pan nesta segunda-feira (16).
Segundo a notícia, Vance avalia o cenário eleitoral e seu futuro político. A decisão dele ocorre em meio ao desgaste do governo e às disputas internas do movimento MAGA.
Com a possível desistência de Vance, abre-se uma disputa pela sucessão do presidente Donald Trump. O cenário político interno do governo americano segue como pano de fundo dessa definição.
Fonte: Jovem Pan
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