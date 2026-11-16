O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, está considerando a possibilidade de não disputar a eleição presidencial de 2028. A informação foi divulgada pela Jovem Pan nesta segunda-feira (16).

Segundo a notícia, Vance avalia o cenário eleitoral e seu futuro político. A decisão dele ocorre em meio ao desgaste do governo e às disputas internas do movimento MAGA.

Com a possível desistência de Vance, abre-se uma disputa pela sucessão do presidente Donald Trump. O cenário político interno do governo americano segue como pano de fundo dessa definição.

Fonte: Jovem Pan

👁 9 visualizacoes

Mais lidos da semana
  1. Embratur traz operadores de três países para conhecer potencial do Amazonas em viagens de incentivo (36 visualizacoes)
  2. Quem é Alice Huang, suposta amante do CEO da Nvidia (30 visualizacoes)
  3. Jovem morre após bater moto em carreta na Avenida Autaz Mirim (29 visualizacoes)
  4. Caixa muda identidade visual pela primeira vez em quase 30 anos; veja evolução do logo desde 1861 (29 visualizacoes)
  5. Os 7 filmes e séries mais assistidos hoje no streaming | 13 de novembro de 2026 (28 visualizacoes)
PUBLICIDADE

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor