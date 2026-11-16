O encontro bilateral entre o brasileiro e o espanhol está marcado para esta segunda-feira (16).

A agenda prevê a realização do encontro na data indicada.

Mais detalhes sobre o evento devem ser divulgados conforme a programação oficial.

👁 0 visualizacoes

Mais lidos da semana
  1. Embratur traz operadores de três países para conhecer potencial do Amazonas em viagens de incentivo (35 visualizacoes)
  2. Quem é Alice Huang, suposta amante do CEO da Nvidia (30 visualizacoes)
  3. Jovem morre após bater moto em carreta na Avenida Autaz Mirim (29 visualizacoes)
  4. Caixa muda identidade visual pela primeira vez em quase 30 anos; veja evolução do logo desde 1861 (29 visualizacoes)
  5. Os 7 filmes e séries mais assistidos hoje no streaming | 13 de novembro de 2026 (28 visualizacoes)
PUBLICIDADE

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor