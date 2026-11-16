O encontro bilateral entre o brasileiro e o espanhol está marcado para esta segunda-feira (16).
A agenda prevê a realização do encontro na data indicada.
Mais detalhes sobre o evento devem ser divulgados conforme a programação oficial.
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