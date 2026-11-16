A Defesa Civil emitiu alerta severo para moradores da zona leste.

O alerta inclui previsão de rajadas de vento, raios e queda de granizo.

Os residentes da região devem acompanhar as orientações das autoridades.

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