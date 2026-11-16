Previsão do tempo orla maceió sol nuvens ensolarado praiaReprodução/TV Asa Branca AlagoasO próximo feriado nacional acontece em 20 de novembro, quando é celebrado o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. A data cairá em uma sexta-feira, formando três dias seguidos de descanso para quem não trabalha aos fins de semana.🗒️ Tem alguma sugestão de reportagem? Envie para o g1Desde 2023, a data é feriado nacional. A mudança foi aprovada pelo Congresso e sancionada em dezembro daquele ano pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).Ela marca a morte de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares, no século XVII. Também é um momento de conscientização sobre a cultura negra e de reflexão sobre a luta contra o racismo e pela garantia dos direitos da população negra no Brasil.VEJA TAMBÉMFérias em 2027: veja como emendar feriados e ganhar até sete dias extras de descansoQuem tem direito à folga no Dia da Consciência Negra?Vale lembrar que nem todos os trabalhadores têm direito à folga nos feriados. A legislação permite o funcionamento de atividades consideradas essenciais e de outras categorias autorizadas a trabalhar nessas datas.⚠️Nesses casos, quem trabalha no feriado pode ter direito a remuneração em dobro ou a uma folga compensatória, conforme a legislação aplicável e as regras previstas em acordos ou convenções coletivas.Quais são os próximos feriados de 2026?Ao todo, 2026 tem dez feriados nacionais, dos quais nove cairão em dias úteis.Depois do Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, restará apenas o Natal, celebrado em 25 de dezembro, uma sexta-feira. A data forma três dias seguidos de descanso para quem não trabalha aos fins de semana.Já as vésperas de Natal (24) e de Ano-Novo (31) serão pontos facultativos para os órgãos e entidades abrangidos pelo calendário oficial do governo federal. No setor privado, a concessão de folga nessas datas não é automática.Veja abaixo os próximos feriados nacionais e os dias da semana em que caem:20 de novembro, Dia da Consciência Negra (sexta-feira)25 de dezembro, Natal (sexta-feira)Confira também os próximos pontos facultativos, que podem permitir folgas em alguns casos:24 de dezembro, véspera de Natal (após 13h) (quinta-feira)31 de dezembro, véspera de Ano Novo (após 13h) (quinta-feira)O g1 preparou um calendário com todos os pontos facultativos e feriados nacionais de 2026. Confira:Calendário 2026g1LEIA TAMBÉMAs melhores datas para tirar férias em 2026: veja como emendar feriados e ganhar até seis dias de descansoFeriados de 2026: quase todos caem em dias úteis e viram folga prolongada; veja como aproveitar