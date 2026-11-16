Projeto da Escola Estadual Angelina Palheta Mendes, de Barcelos, ganhou destaque no portal A Crítica e está entre os 30 semifinalistas do Solve for Tomorrow Brasil 2026.

Estudantes da Escola Estadual Angelina Palheta Mendes, em Barcelos, estão em destaque no site do jornal A Crítica, um dos maiores veículos de comunicação do Amazonas. O motivo é um filtro de água de baixo custo criado pelos próprios alunos com materiais da região.

Batizado de “Biofiltro de Torneira com Biochar de Açaí e Piaçava para Comunidades Amazônicas”, o equipamento é acoplado diretamente à torneira e combina três camadas filtrantes: areia, fibra de piaçava e biochar, um carvão produzido a partir do caroço do açaí, resíduo que normalmente seria descartado.

Da sala de aula para a comunidade

A ideia nasceu numa aula de Ciências sobre o ciclo da água. Os estudantes observaram que a água que chega às torneiras do município não recebe tratamento e frequentemente apresenta cheiro, cor e aspecto turvo. Como os filtros comerciais são caros e difíceis de encontrar na região, o grupo resolveu buscar uma solução com o que a própria floresta oferece.

O trabalho é orientado pela professora Francielly Alves Lourenço. Entre os integrantes da equipe está a aluna Lanna Letícia, do 3º ano do ensino médio.

Semifinal nacional

O projeto foi selecionado entre os 30 semifinalistas da 13ª edição do Solve for Tomorrow Brasil 2026, programa da Samsung voltado a alunos de escolas públicas que usam ciência e tecnologia para resolver problemas de suas comunidades. As equipes selecionadas recebem mentoria e apoio para aprimorar suas propostas. Helvio Kanamaru, diretor de ESG e Cidadania Corporativa da Samsung para a América Latina, ressaltou o valor de iniciativas em que jovens enfrentam necessidades da própria realidade.

Agora, a equipe aguarda o resultado das análises das amostras de água e segue aperfeiçoando o protótipo.

O Barcelos na Net parabeniza os alunos e a professora pelo destaque, que leva o nome de Barcelos para todo o Amazonas.

Com informações de A Crítica.

👁 0 visualizacoes

Mais lidos da semana
  1. Embratur traz operadores de três países para conhecer potencial do Amazonas em viagens de incentivo (36 visualizacoes)
  2. Caixa muda identidade visual pela primeira vez em quase 30 anos; veja evolução do logo desde 1861 (29 visualizacoes)
  3. Jovem morre após bater moto em carreta na Avenida Autaz Mirim (29 visualizacoes)
  4. Mel de aroeira é estudado por potencial contra bactéria ligada a gastrite, úlceras e câncer de estômago (28 visualizacoes)
  5. Os 7 filmes e séries mais assistidos hoje no streaming | 13 de novembro de 2026 (28 visualizacoes)
PUBLICIDADE

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor