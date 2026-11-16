Projeto da Escola Estadual Angelina Palheta Mendes, de Barcelos, ganhou destaque no portal A Crítica e está entre os 30 semifinalistas do Solve for Tomorrow Brasil 2026.

Estudantes da Escola Estadual Angelina Palheta Mendes, em Barcelos, estão em destaque no site do jornal A Crítica, um dos maiores veículos de comunicação do Amazonas. O motivo é um filtro de água de baixo custo criado pelos próprios alunos com materiais da região.

Batizado de “Biofiltro de Torneira com Biochar de Açaí e Piaçava para Comunidades Amazônicas”, o equipamento é acoplado diretamente à torneira e combina três camadas filtrantes: areia, fibra de piaçava e biochar, um carvão produzido a partir do caroço do açaí, resíduo que normalmente seria descartado.

Da sala de aula para a comunidade

A ideia nasceu numa aula de Ciências sobre o ciclo da água. Os estudantes observaram que a água que chega às torneiras do município não recebe tratamento e frequentemente apresenta cheiro, cor e aspecto turvo. Como os filtros comerciais são caros e difíceis de encontrar na região, o grupo resolveu buscar uma solução com o que a própria floresta oferece.

O trabalho é orientado pela professora Francielly Alves Lourenço. Entre os integrantes da equipe está a aluna Lanna Letícia, do 3º ano do ensino médio.

Semifinal nacional

O projeto foi selecionado entre os 30 semifinalistas da 13ª edição do Solve for Tomorrow Brasil 2026, programa da Samsung voltado a alunos de escolas públicas que usam ciência e tecnologia para resolver problemas de suas comunidades. As equipes selecionadas recebem mentoria e apoio para aprimorar suas propostas. Helvio Kanamaru, diretor de ESG e Cidadania Corporativa da Samsung para a América Latina, ressaltou o valor de iniciativas em que jovens enfrentam necessidades da própria realidade.

Agora, a equipe aguarda o resultado das análises das amostras de água e segue aperfeiçoando o protótipo.

O Barcelos na Net parabeniza os alunos e a professora pelo destaque, que leva o nome de Barcelos para todo o Amazonas.

Com informações de A Crítica.

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