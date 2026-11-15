Ponto de Coleta dos Correios em BelémDivulgaçãoOs Correios tiveram prejuízo de R$ 7,5 bilhões até o terceiro trimestre de 2026, segundo o balanço contábil da estatal. O resultado representa um crescimento do rombo registrado no segundo trimestre, quando a estatal já teve um prejuízo de R$ 5,6 bilhões.Com isso, os Correios completam o 16º trimestre seguido com déficit nas contas. Na comparação com 2025, quando o rombo foi de R$ 5,9 bilhões, o prejuízo também aumentou. Apesar disso, a empresa afirma que o resultado veio R$ 272 milhões melhor do que o esperado.“Os indicadores de receitas e despesas mostram que os resultados seguem em linha com o planejamento para 2026”, diz a estatal em nota. Os Correios atualmente têm um plano de reestruturação para tentar recuperar suas contas.Segundo a estatal, o prejuízo é resultado de “pressões relevantes” enfrentadas pelos Correios nos últimos anos. Entre elas, redução de receitas vindas dos serviços postais tradicionais, elevação dos custos operacionais e necessidade da estatal manter sua estrutura capilarizada, ou seja, presente em todo o país.O demonstrativo financeiro mostra ainda que a receita total da empresa no terceiro trimestre chegou a R$ 13,2 bilhões. Já as despesas somaram R$ 20,7 bilhões, cerca de 1,2% abaixo do planejado.A maior parte da receita dos Correios teve como origem serviços e vendas oferecidos pela empresa. Foram R$ 11,7 bilhões recebidos dessa forma. Ainda assim, houve queda de 5,33% na comparação com os resultados do mesmo período de 2025.Plano de reestruturaçãoCom ações até 2027, o plano de reestruturação dos Correios busca reorganizar a empresa para diminuir custos e modernizar seu modelo de negócios. Segundo a estatal, os resultados dessas ações têm “diferentes prazos” e devem ser observados somente no futuro.“O monitoramento do Plano de Reestruturação evidencia a evolução da implementação das iniciativas destinadas ao aumento da eficiência operacional, à recuperação da competitividade e ao fortalecimento da capacidade de geração de receitas”, diz o relatório contábil.Correios apresentam plano de reestruturação e anunciam eventual necessidade de mais R$ 8 bi em 2026Ainda segundo o documento, uma das prioridades dos Correios no momento é manter a liquidez da empresa enquanto o plano é colocado em prática. Para isso, em outubro deste ano — depois dos resultados do terceiro trimestre —, a estatal conseguiu a autorização formal para o empréstimo de R$ 7 bilhões, anunciado ainda nos resultados do segundo semestre.O empréstimo conta com garantia do governo federal. Com sua concretização, os Correios chegaram a R$ 19 bilhões em empréstimos desde o fim de 2025. A nova quantia bilionária tinha previsão de entrar no caixa da estatal somente no início de novembro, segundo o relatório contábil.“A contratação representa avanço relevante na execução da estratégia de financiamento da Empresa, contribuindo para o fortalecimento das perspectivas de liquidez e para a sustentação financeira das operações durante o período de implementação das medidas de reestruturação”, diz o documento.Além disso, a estatal também espera o aporte do governo federal de R$ 6 bilhões na empresa até o final de 2027.