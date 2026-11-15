Alckmin visita sede do Inep no 2º dia de provas do EnemO presidente em exercício, Geraldo Alckmin, afirmou neste domingo (15) que o projeto de ajuste fiscal do governo é uma medida tomada “na direção correta” e que espera que o Senado termine de votar o texto para que a proposta seja enviada para análise na Câmara na próxima quarta-feira (18).“O governo não mexe na população mais pobre, estão preservados ganhos de natureza social e trabalha para superávit e não ter déficit nas contas publicas. É fundamental para baixar juros. Quem mais ganha com isso é população mais pobre”, disse Alckmin ao visitar a sede do Inep no segundo dia do Enem.Na última quinta, o Senado aprovou o texto-base da proposta do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para um ajuste fiscal. As mudanças nas contas públicas tentam controlar a dívida pública a partir do próximo mandato do petista.Com corte linear de 10% nos benefícios fiscais e mudanças no cálculo de pisos de gastos, o texto enfrentou resistência de senadores, especialmente os de oposição.Sobre as críticas dentro da própria base em relação à proposta, o presidente em exercício frisou que Lula tem “compromisso com o equilíbrio das contas públicas”.“Não ter déficit primário e, do outro lado, ter superávit, para você ir para um caminho de redução da dívida pública e com isso ajudar a reduzir a taxa de juros”, frisou Alckmin.💵 O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, afirmou que o conjunto de medidas poderá reduzir entre R$ 50 bilhões e R$ 60 bilhões em gastos no orçamento de 2027.O governo tem pressa para aprovar o texto para que as regras já possam estar em vigor para o próximo ano.O objetivo do governo é conter o crescimento das despesas públicas e aumentar a arrecadação para tentar estabilizar a dívida pública, preservando políticas sociais.Ministérios no próximo mandato de LulaO presidente em exercício também comentou as conversas que Lula tem realizado para formar o próximo governo a partir do ano que vem.Questionado se tinha alguma reunião marcada com o presidente para esta semana sobre o assunto, Alckmin não respondeu e disse que Lula começa a discutir a formação de ministérios nos próximos dias, após voltar de viagens internacionais.“Tem dois tipos de ansiosos, políticos e jornalistas”, brincou Alckmin.Alckmin é um dos nomes vistos com bons olhos por setores do agronegócio para ocupar o Ministério da Agricultura. No entanto, Lula ainda não fez a definição.Vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB)TV Globo