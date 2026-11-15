Uma decisão foi assinada na sexta-feira (13).
Ela atende a um pedido da defesa do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).
Os detalhes sobre o conteúdo da solicitação não foram informados nos trechos disponíveis.
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