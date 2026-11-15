A Justiça, via decisão liminar, determinou a transferência urgente de quatro pacientes internados no Hospital Regional Dr. Jofre de Matos Cohen, em Parintins, para unidades de referência em Manaus, neste sábado (14/11).

A decisão foi proferida durante plantão judicial, após o ajuizamento de ação civil pública (ACP) pela promotora de Justiça Marina Campos Maciel, da 3ª Promotoria de Justiça de Parintins, diante da gravidade dos quadros clínicos e da necessidade de atendimento especializado em unidades de maior complexidade.

Conforme determinado pela Justiça, o Estado do Amazonas deverá apresentar, no prazo de duas horas, após ser oficiado, informações individualizadas sobre a situação regulatória dos pacientes, incluindo indicação das unidades receptoras, disponibilidade de leitos compatíveis e programação do transporte.

A liminar estabelece ainda prazo máximo de seis horas, a contar da intimação do estado, para efetivação das transferências, com transporte aeromédico, equipe assistencial, suporte de unidade de terapia intensiva (UTI), quando indicado, e deslocamentos terrestres necessários até a admissão nas unidades de destino.

Em caso de descumprimento injustificado da obrigação de transferência, foi fixada multa diária de R$ 10 mil, limitada inicialmente a R$ 100 mil.

A atuação ministerial teve início após o recebimento de ofício da Secretaria Municipal de Saúde de Parintins. Antes do ajuizamento da ação, a 3ª PJ de Parintins também manteve contato com a direção do hospital para confirmar as condições clínicas dos pacientes e a urgência das remoções.

A decisão determina o cumprimento imediato das medidas, observadas as condições clínicas dos pacientes e a segurança do transporte.

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