Brasil e Filipinas assinaram, neste sábado (14), em Manila, dois acordos para facilitar o comércio agrícola e fortalecer o combate a práticas anticoncorrenciais entre os dois países.

Os dois memorandos de entendimento foram firmados durante a visita oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao país asiático, após reunião com o presidente filipino, Ferdinand Marcos Júnior.

Nos últimos anos, Brasil e Filipinas vêm aprofundando a agenda de cooperação bilateral. Em 2026, foi anunciada a assistência técnica para o fortalecimento da indústria canavieira filipina.

Os dois países também buscam estabelecer novas parcerias em pesquisas agropecuárias. Os negócios entre Brasil e Filipinas movimentam, atualmente, cerca de US$ 3 bilhões.

Asean

O presidente Lula viajou para as Filipinas a fim de participar, a convite de Ferdinand Marcos Júnior, da Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean).

O mandatário brasileiro também participa do Fórum Empresarial Brasil-Filipinas, no qual serão abordados temas relacionados ao comércio bilateral e a parcerias internacionais.

Memorandos de entendimento

Segundo o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, um memorando de entendimento é um instrumento jurídico prévio, de cunho político, para alinhar objetivos e definir os termos iniciais de uma negociação.