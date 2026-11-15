O vice-presidente ganha força nas projeções para a sucessão de Lula nas eleições de 2030.
O governador de São Paulo é visto como o nome mais competitivo da direita, embora enfrente concorrência de membros da família do ex-presidente.
O presidente do Missão aparece como o principal nome da terceira via.
Fonte: Jovem Pan
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