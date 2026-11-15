Os portões fecham às 13h, no horário de Brasília.
Candidatos terão cinco horas para responder a 90 questões de matemática e ciências da natureza.
Fonte: Jovem Pan
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