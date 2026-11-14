Armazenamento de disquetes, em foto de julho de 2022Iswoar/Wikimedia CommonsO apagão aéreo da última sexta-feira (13) nos Estados Unidos chamou atenção para as ferramentas usadas no país para controlar o tráfego de aviões. O secretário de Transportes dos EUA, Sean Duffy, classificou o sistema americano como “muito velho”.Duffy tem defendido um aumento no financiamento para modernizar a infraestrutura dos EUA. No país, controladores de mais de 400 centros de controle de tráfego aéreo ainda usam informações salvas em disquetes, uma tecnologia dos anos 1970.🗒️ Tem alguma sugestão de reportagem? Envie para o g1🔎 Disquetes são dispositivos de armazenamento de dados com um disco magnético interno e um acabamento em plástico. Eles surgiram antes dos CDs, pen drives e serviços de armazenamento em nuvem. O modelo mais popular, de 3,5 polegadas, só tinha 1,44 megabyte de armazenamento.⚠️ Apesar de serem antigos, os disquetes não foram a causa do problema. Segundo o secretário de Transportes dos EUA, o incidente pode ter sido causado por um erro na troca de cabos de cobre por fibra óptica em um sistema de controle de tráfego.Agora no g1Os disquetes ainda usados por controladores de voo nos EUA permitem armazenar e atualizar dados meteorológicos, avisos aos pilotos e informações sobre aeroportos, por exemplo.No início de novembro, a Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) anunciou que deixaria de usar os disquetes até 2028.Quatro ferramentas criadas na década de 1980 serão substituídas pelo chamado Sistema de Exibição de Informações Empresariais (E-IDS, na sigla em inglês). A nova interface vai reunir dados operacionais em apenas um local para ajudar controladores de voo a visualizarem atualizações rapidamente.O administrador da FAA, Bryan Bedford, afirmou que o novo sistema permite aos controladores de voo compartilhar rapidamente alertas críticos, horários de espaço aéreo restrito e relatórios de pilotos.“Estamos abandonando processos manuais e ultrapassados e substituindo a tecnologia que antes dependia de disquetes por um sistema moderno”, afirmou Bedford, no início de novembro.O Congresso dos EUA aprovou em 2025 um investimento de US$ 12,5 bilhões (R$ 68,7 bilhões) para modernizar o sistema americano de tráfego aéreo. A expectativa do secretário de Transportes é conseguir mais US$ 30 bilhões (R$ 109 bilhões) para realizar outras melhorias.