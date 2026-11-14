Logo da MicrosoftREUTERSA Microsoft alertou para uma campanha de golpes por e-mail que aproveita a instabilidade registrada no Microsoft 365 na quinta-feira (12) para tentar roubar dados de usuários.Os criminosos enviam mensagens falsas que imitam comunicados oficiais da empresa e afirmam que e-mails ficaram retidos durante a interrupção e serão apagados em até 24 horas, caso o destinatário não clique em um link para recuperá-los.🗒️ Tem alguma sugestão de reportagem? Envie para o g1O alerta foi divulgado pela equipe de inteligência contra ameaças da Microsoft (Microsoft Threat Intelligence) na sexta-feira (13), na rede social X. Segundo a empresa, a campanha faz referência a um problema real no Exchange Online, serviço de e-mail corporativo da Microsoft, identificado pelo código EX1550543.Initial plugin text“Alguns dos e-mails de phishing que detectamos em 13 de novembro afirmam falsamente que mensagens foram retidas durante a interrupção e serão excluídas em até 24 horas, a menos que os destinatários cliquem para restaurá-las”, informou a equipe.Agora no g1O golpe utiliza mensagens com assuntos no formato “Outage – [código de seis caracteres]”. Os remetentes também simulam notificações oficiais, com nomes como “Outage Notification” (Notificação de Interrupção) e “Service Health” (Integridade do Serviço), acompanhados de identificações específicas de cada organização.A Microsoft identificou três domínios usados no envio das mensagens: moments-notice[.]com, planetmaison[.]com e newbooker[.]com. Os e-mails contêm links que passam pelo serviço SendGrid, usado para rastrear cliques, antes de redirecionar os usuários para o domínio reallifeaccounting[.]com.Mensagens semelhantes foram enviadas a organizações de diferentes setores nos Estados Unidos.Objetivo é roubar dadosA atividade apresenta características de phishing, tipo de golpe em que criminosos se passam por empresas ou instituições confiáveis para enganar vítimas e obter informações, como senhas e dados de acesso.A Microsoft, porém, ressalta que ainda não confirmou se houve coleta de credenciais dos usuários ou distribuição de programas maliciosos (malware) por meio da campanha.Para identificar possíveis vítimas, a empresa recomenda que equipes de segurança investiguem mensagens suspeitas e os links incluídos nelas. Uma das ferramentas indicadas é o Microsoft Defender para Office 365, que permite examinar e-mails e verificar se usuários clicaram em endereços potencialmente perigosos.A companhia também recomenda verificar a configuração do Safe Links, recurso que analisa links no momento em que são acessados e oferece proteção contra endereços maliciosos.Por fim, a orientação é que empresas investiguem possíveis interações dos funcionários com as mensagens e confirmem eventuais interrupções do Microsoft 365 diretamente no centro de administração oficial do serviço, em vez de confiar em links recebidos por e-mail.