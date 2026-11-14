O combate às arboviroses no Amazonas ganhou reforço com a apresentação de métodos inovadores para o controle do Aedes aegypti, vetor de doenças como dengue, zika e chikungunya. Durante treinamento on-line promovido pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), em parceria com o Programa Telessaúde da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), técnicos e vigilantes em saúde de diversos municípios conheceram a aplicação de larvicidas biológicos e o uso de mosquitos geneticamente modificados.

A formação buscou qualificar as equipes municipais no planejamento de estratégias de controle vetorial direcionadas e de alta precisão, fundamentadas na estratificação de risco e no mapeamento geográfico dos territórios mais vulneráveis do estado.

Inovação aliada ao engajamento comunitário

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, ressaltou o papel do ensino a distância para descentralizar o conhecimento técnico no estado, permitindo que profissionais do interior acompanhem as atualizações científicas em tempo real.

A palestra foi ministrada por Luzia Mustafá, gerente de Arboviroses da FVS-RCP, que frisou que a inovação tecnológica não substitui as ações rotineiras de limpeza e eliminação de focos do mosquito:

“O engajamento comunitário deve caminhar junto com as ações de controle vetorial. Sem a participação da população, o controle não é eficaz”, enfatizou Mustafá.

As novas metodologias atuam de forma complementar ao trabalho de campo executado pelos agentes comunitários de saúde e de endemias nos municípios.

Mobilização nos municípios e orientações à população

A transmissão ao vivo registrou mais de 435 participantes e alcançou servidores de ao menos 17 municípios amazonenses, incluindo Manaus, Manacapuru, Tabatinga, Humaitá, Parintins e Presidente Figueiredo.

Eixo de Ação Medidas Recomendadas pela FVS-RCP Tecnologias de Controle Aplicação de larvicidas biológicos e liberação de mosquitos modificados em áreas estratégicas. Prevenção Domiciliar Vistoria semanal em quintais para eliminar recipientes com água parada e tampar caixas d’água. Cuidados Médicos Procura imediata por atendimento ao apresentar febre alta, dores no corpo e dor retro-orbital (atrás dos olhos). Alerta Sanitário Evitar rigorosamente a automedicação, especialmente o uso de anti-inflamatórios e aspirina em casos suspeitos.

Os mosquitos modificados e os larvicidas biológicos atuam em fases distintas do ciclo de vida do Aedes aegypti, interrompendo a reprodução e o desenvolvimento do vetor sem agredir o meio ambiente.

1. Mosquitos Modificados (Biotecnologia e Método Wolbachia)

Existem duas abordagens principais para o uso de mosquitos modificados:

Mosquitos Transgênicos (Macho Autolimitante): Como funciona: Machos de Aedes aegypti criados em laboratório recebem uma alteração genética que insere um “gene autolimitante”. Efeito: Como apenas as fêmeas picam e transmitem vírus, solta-se apenas os machos no ambiente. Ao cruzarem com fêmeas selvagens, transmitem esse gene para os descendentes. As larvas fêmeas geradas não conseguem atingir a fase adulta, provocando o colapso gradual da população de mosquitos naquela região.

Método Wolbachia (Mosquitos Bio-modificados): Como funciona: Injeta-se a bactéria natural Wolbachia nos ovos do mosquito. Efeito: A bactéria impede que os vírus da dengue, zika e chikungunya se desenvolvam dentro do mosquito. Quando esses machos e fêmeas com Wolbachia são liberados, eles se reproduzem e passam a bactéria para as próximas gerações, criando uma população de mosquitos que não consegue transmitir doenças.



2. Larvicidas Biológicos (Bacillus thuringiensis israelensis – BTI)

Diferente dos inseticidas químicos tradicionais, o larvicida biológico ataca diretamente a fase aquática do mosquito (larvas).

Característica Detalhes do Larvicida Biológico (BTI) Agente Ativo Bactéria de ocorrência natural (Bacillus thuringiensis israelensis). Mecanismo de Ação A bactéria produz cristais de proteína que, ao serem ingeridos pelas larvas de mosquito na água, encontram um ambiente alcalino no sistema digestivo delas. Os cristais se rompem e destroem o trato intestinal da larva em poucas horas. Especificidade Ação seletiva: atinge apenas larvas de mosquitos e borrachudos. Segurança Ambiental Não oferece riscos a seres humanos, animais domésticos, peixes, plantas ou insetos polinizadores (como abelhas).

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