Jensen Huang, CEO da Nvidia, durante evento em WashingtonJulia Demaree Nikhinson/AP PhotoNa última semana, a fabricante americana de chips Nvidia ficou no centro de uma crise que culminou na renúncia de seu fundador e CEO, Jensen Huang, e em um prejuízo de mais de US$ 1 trilhão (cerca de R$ 5,2 trilhões).O caso envolve relacionamentos extraconjugais de Huang, suspeitas de espionagem chinesa e uma série de preocupações com os controles de exportação dos chips mais avançados da empresa pelo governo americano.🗒️ Tem alguma sugestão de reportagem? Mande para o g1Veja, em ordem cronológica, como a crise começou e chegou à mudança no comando da Nvidia.Primeiro caso extraconjugal é descobertoJensen Huang confirma traiçãoFBI investiga o casoSegundo caso, agora com executiva da própria NvidiaJensen Huang renuncia ao cargo de CEOTerceiro caso, com outra executiva da NvidiaCongresso dos EUA convoca Jensen HuangNvidia busca substitutoPrimeiro caso extraconjugal é descobertoA crise começou no fim de outubro, quando autoridades dos Estados Unidos passaram a investigar suspeitas de que uma executiva chinesa do setor de tecnologia teria atuado como agente de inteligência do governo de Pequim enquanto mantinha contato próximo com Jensen Huang.Segundo o jornal The New York Times, Alice Huang – que não tem parentesco com Jensen, apesar do sobrenome – era uma das principais executivas da Megaspeed, empresa de data centers sediada em Singapura.Ainda de acordo com a reportagem, autoridades americanas suspeitam que Alice, também chamada de Huang Le, tenha repassado informações privilegiadas sobre a Nvidia ao governo chinês. Pequim nega as acusações de espionagem.Alice Huang durante jantar organizado por Jensen Huang, então presidente-executivo e cofundador da Nvidia.AFPSegundo o jornal, a Megaspeed comprou mais de US$ 4,8 bilhões em chips da Nvidia nos últimos dois anos.Autoridades dos EUA investigaram essas operações, diante da suspeita de que Alice teria ajudado o governo chinês a obter acesso a chips avançados de inteligência artificial da Nvidia que estão sujeitos a restrições de exportação.Na primeira semana de novembro, a Nvidia anunciou a abertura de uma investigação independente para apurar se Huang teria sido alvo de uma operação de inteligência estrangeira.O que são os chips H200, no centro da polêmica que levou à renúncia do CEO da NvidiaVolte para o início.Jensen Huang confirma traiçãoEm mensagem enviada aos funcionários da Nvidia no domingo (8), o executivo confirmou o caso extraconjugal e assumiu “total responsabilidade” por seus atos.“Fui infiel à minha esposa. Minhas ações fizeram mal a ela e aos nossos filhos. Não há desculpa para o que fiz”, escreveu Huang.Como uma traição envolveu o CEO da Nvidia em investigação de espionagemA repercussão do caso também chegou à Coreia do Sul, após Madison Huang, filha do executivo e funcionária da Nvidia, cancelar uma viagem a Seul.Ela participaria de uma conferência da empresa, prevista para começar na segunda-feira (9), segundo companhias com as quais tinha reuniões agendadas.Volte para o início.FBI investiga o casoJensen Huang, então presidente-executivo da Nvidia, ao lado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em 8 de outubro de 2026.Reuters/Evan VucciUm dia após a mensagem de Huang, as ações da Nvidia despencaram e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o caso estava sendo investigado pelo FBI.Trump afirmou ter conversado com Huang, que teria negado saber das suspeitas de espionagem envolvendo a executiva.“Eu realmente acredito nele”, disse o republicano, na segunda-feira (9). “Eu sei que o FBI está investigando. Ele ficará em uma situação confortável”.A crise também motivou um processo judicial de acionistas contra a Nvidia e Jensen Huang.O escritório de advocacia americano Rosen Law Firm apresentou um pedido de ação coletiva que acusa o executivo e a companhia de terem enganado os acionistas ao ocultar informações sobre o relacionamento e os possíveis riscos que ele representava para a empresa.Volte para o início.Segundo caso, agora com executiva da própria NvidiaNa terça-feira (11), o jornal “The New York Times” afirmou que Jensen Huang teria mantido outro relacionamento extraconjugal, desta vez com Kimberly Powell, executiva da própria Nvidia que se reportava diretamente a ele.Powell, de 48 anos, é vice-presidente da área de saúde da Nvidia. Segundo o jornal, Huang e Powell teriam sido vistos em uma situação de intimidade em um hotel de San Jose, na Califórnia, durante uma conferência da empresa, em março.O novo episódio voltou a levantar discussões sobre governança corporativa e possíveis conflitos de interesse na alta cúpula da empresa.Kimberly Powell é acusada de ter um caso extraconjugal com o ex-CEO da Nvidia.Reprodução/NvidiaVolte para o início.Jensen Huang renuncia ao cargo de CEONa quinta-feira (12), o conselho de administração da Nvidia anunciou que Jensen Huang renunciou aos cargos de presidente, CEO e conselheiro da empresa.A Nvidia afirmou que Colette Kress, vice-presidente executiva e diretora financeira da companhia, assumirá temporariamente como CEO.“Ela liderou a organização financeira da empresa e desempenhou um papel fundamental no crescimento e evolução da Nvidia”, disse o conselho, em comunicado.Colette Kress, nova CEO da NvidiaReprodução/NvidiaVolte para o início.Terceiro caso, com outra executiva da NvidiaA Reuters revelou na quinta-feira (12) que Jensen Huang teria mantido um relacionamento com outra funcionária da Nvidia, chegando ao terceiro caso extraconjugal atribuído ao executivo.A agência confirmou a informação com base em duas fontes anônimas, mas não revelou o nome da funcionária.A Nvidia se recusou a comentar o caso. Jensen Huang e um representante do conselho da empresa não responderam aos pedidos de manifestação feitos pela agência de notícias.Volte para o início.Congresso dos EUA convoca Jensen HuangO agora ex-CEO da Nvidia foi convocado na sexta-feira (13) para prestar testemunho em dezembro a uma comissão do Congresso dos EUA e explicar sua relação com Alice Huang, apontada como uma espiã chinesa.“Os relatos recentes provocam sérias preocupações sobre nossa segurança nacional e a proteção de tecnologias sensíveis dos Estados Unidos”, escreveu o senador republicano Tim Scott na rede social X.Scott anunciou que solicitou a presença de Huang e do secretário do Comércio, Howard Lutnick, na Comissão de Bancos do Senado, que ele preside, no dia 3 de dezembro.Voltar para o início.Nvidia busca substitutoEm busca de um novo CEO, a Nvidia procurou Rene Haas, chefe da fabricante de chips Arm Holdings. A informação foi revelada na sexta-feira (13) pelo jornal Financial Times.Rene Haas trabalhou na Nvidia por sete anos, chegando a vice-presidente e gerente geral da divisão de produtos de computação, antes de ingressar na Arm em 2013.O executivo está entre os vários candidatos que estão sendo considerados e não há garantia de que ele receberá a oferta de emprego ou a aceitará, informou o Financial Times.O conselho da Nvidia afirmou que não fez contato formal com possíveis candidatos e classificou como prematura qualquer especulação sobre o sucessor de Jensen Huang.Jensen Huang e Rene HaasReuters/Carlos Barria; Reuters/Hasnoor HussainVoltar para o início.