Jensen Huang, CEO da Nvidia, durante evento em Washington
Julia Demaree Nikhinson/AP Photo
Na última semana, a fabricante americana de chips Nvidia ficou no centro de uma crise que culminou na renúncia de seu fundador e CEO, Jensen Huang, e em um prejuízo de mais de US$ 1 trilhão (cerca de R$ 5,2 trilhões).
O caso envolve relacionamentos extraconjugais de Huang, suspeitas de espionagem chinesa e uma série de preocupações com os controles de exportação dos chips mais avançados da empresa pelo governo americano.
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Veja, em ordem cronológica, como a crise começou e chegou à mudança no comando da Nvidia.
Primeiro caso extraconjugal é descoberto
Jensen Huang confirma traição
FBI investiga o caso
Segundo caso, agora com executiva da própria Nvidia
Jensen Huang renuncia ao cargo de CEO
Terceiro caso, com outra executiva da Nvidia
Congresso dos EUA convoca Jensen Huang
Nvidia busca substituto
Primeiro caso extraconjugal é descoberto
A crise começou no fim de outubro, quando autoridades dos Estados Unidos passaram a investigar suspeitas de que uma executiva chinesa do setor de tecnologia teria atuado como agente de inteligência do governo de Pequim enquanto mantinha contato próximo com Jensen Huang.
Segundo o jornal The New York Times, Alice Huang – que não tem parentesco com Jensen, apesar do sobrenome – era uma das principais executivas da Megaspeed, empresa de data centers sediada em Singapura.
Ainda de acordo com a reportagem, autoridades americanas suspeitam que Alice, também chamada de Huang Le, tenha repassado informações privilegiadas sobre a Nvidia ao governo chinês. Pequim nega as acusações de espionagem.
Alice Huang durante jantar organizado por Jensen Huang, então presidente-executivo e cofundador da Nvidia.
AFP
Segundo o jornal, a Megaspeed comprou mais de US$ 4,8 bilhões em chips da Nvidia nos últimos dois anos.
Autoridades dos EUA investigaram essas operações, diante da suspeita de que Alice teria ajudado o governo chinês a obter acesso a chips avançados de inteligência artificial da Nvidia que estão sujeitos a restrições de exportação.
Na primeira semana de novembro, a Nvidia anunciou a abertura de uma investigação independente para apurar se Huang teria sido alvo de uma operação de inteligência estrangeira.
O que são os chips H200, no centro da polêmica que levou à renúncia do CEO da Nvidia
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Jensen Huang confirma traição
Em mensagem enviada aos funcionários da Nvidia no domingo (8), o executivo confirmou o caso extraconjugal e assumiu “total responsabilidade” por seus atos.
“Fui infiel à minha esposa. Minhas ações fizeram mal a ela e aos nossos filhos. Não há desculpa para o que fiz”, escreveu Huang.
Como uma traição envolveu o CEO da Nvidia em investigação de espionagem
A repercussão do caso também chegou à Coreia do Sul, após Madison Huang, filha do executivo e funcionária da Nvidia, cancelar uma viagem a Seul.
Ela participaria de uma conferência da empresa, prevista para começar na segunda-feira (9), segundo companhias com as quais tinha reuniões agendadas.
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FBI investiga o caso
Jensen Huang, então presidente-executivo da Nvidia, ao lado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em 8 de outubro de 2026.
Reuters/Evan Vucci
Um dia após a mensagem de Huang, as ações da Nvidia despencaram e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o caso estava sendo investigado pelo FBI.
Trump afirmou ter conversado com Huang, que teria negado saber das suspeitas de espionagem envolvendo a executiva.
“Eu realmente acredito nele”, disse o republicano, na segunda-feira (9). “Eu sei que o FBI está investigando. Ele ficará em uma situação confortável”.
A crise também motivou um processo judicial de acionistas contra a Nvidia e Jensen Huang.
O escritório de advocacia americano Rosen Law Firm apresentou um pedido de ação coletiva que acusa o executivo e a companhia de terem enganado os acionistas ao ocultar informações sobre o relacionamento e os possíveis riscos que ele representava para a empresa.
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Segundo caso, agora com executiva da própria Nvidia
Na terça-feira (11), o jornal “The New York Times” afirmou que Jensen Huang teria mantido outro relacionamento extraconjugal, desta vez com Kimberly Powell, executiva da própria Nvidia que se reportava diretamente a ele.
Powell, de 48 anos, é vice-presidente da área de saúde da Nvidia. Segundo o jornal, Huang e Powell teriam sido vistos em uma situação de intimidade em um hotel de San Jose, na Califórnia, durante uma conferência da empresa, em março.
O novo episódio voltou a levantar discussões sobre governança corporativa e possíveis conflitos de interesse na alta cúpula da empresa.
Kimberly Powell é acusada de ter um caso extraconjugal com o ex-CEO da Nvidia.
Reprodução/Nvidia
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Jensen Huang renuncia ao cargo de CEO
Na quinta-feira (12), o conselho de administração da Nvidia anunciou que Jensen Huang renunciou aos cargos de presidente, CEO e conselheiro da empresa.
A Nvidia afirmou que Colette Kress, vice-presidente executiva e diretora financeira da companhia, assumirá temporariamente como CEO.
“Ela liderou a organização financeira da empresa e desempenhou um papel fundamental no crescimento e evolução da Nvidia”, disse o conselho, em comunicado.
Colette Kress, nova CEO da Nvidia
Reprodução/Nvidia
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Terceiro caso, com outra executiva da Nvidia
A Reuters revelou na quinta-feira (12) que Jensen Huang teria mantido um relacionamento com outra funcionária da Nvidia, chegando ao terceiro caso extraconjugal atribuído ao executivo.
A agência confirmou a informação com base em duas fontes anônimas, mas não revelou o nome da funcionária.
A Nvidia se recusou a comentar o caso. Jensen Huang e um representante do conselho da empresa não responderam aos pedidos de manifestação feitos pela agência de notícias.
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Congresso dos EUA convoca Jensen Huang
O agora ex-CEO da Nvidia foi convocado na sexta-feira (13) para prestar testemunho em dezembro a uma comissão do Congresso dos EUA e explicar sua relação com Alice Huang, apontada como uma espiã chinesa.
“Os relatos recentes provocam sérias preocupações sobre nossa segurança nacional e a proteção de tecnologias sensíveis dos Estados Unidos”, escreveu o senador republicano Tim Scott na rede social X.
Scott anunciou que solicitou a presença de Huang e do secretário do Comércio, Howard Lutnick, na Comissão de Bancos do Senado, que ele preside, no dia 3 de dezembro.
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Nvidia busca substituto
Em busca de um novo CEO, a Nvidia procurou Rene Haas, chefe da fabricante de chips Arm Holdings. A informação foi revelada na sexta-feira (13) pelo jornal Financial Times.
Rene Haas trabalhou na Nvidia por sete anos, chegando a vice-presidente e gerente geral da divisão de produtos de computação, antes de ingressar na Arm em 2013.
O executivo está entre os vários candidatos que estão sendo considerados e não há garantia de que ele receberá a oferta de emprego ou a aceitará, informou o Financial Times.
O conselho da Nvidia afirmou que não fez contato formal com possíveis candidatos e classificou como prematura qualquer especulação sobre o sucessor de Jensen Huang.
Jensen Huang e Rene Haas
Reuters/Carlos Barria; Reuters/Hasnoor Hussain
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