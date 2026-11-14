O encontro trilateral está marcado para a próxima semana.
Essa reunião ocorrerá à margem de uma cúpula Ásia-Pacífico.
Os envolvidos devem se encontrar especificamente no dia 19 de novembro.
Acompanhe as atualizações sobre esse evento importante.
Fonte: Jovem Pan
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