Ei, galera do streaming! No dia 14 de novembro de 2026, o que não falta são lançamentos bombásticos e séries viciantes para maratonar em plataformas como Netflix, Prime Video, Disney+ e Max. Selecionei os 7 títulos mais assistidos do momento, com notas e motivos para você não perder tempo!

A Odisseia (Filme) — Nota: 8.0/10 chega com tudo, acompanhando o rei grego Odisseu em uma jornada épica de 20 anos cheia de monstros e deuses. Vale assistir porque é uma aventura mitológica eletrizante que prende do início ao fim, disponível no Disney+.

Vingadores: Doutor Destino (Filme) — Nota: 0.0/10 traz heróis de universos diferentes em rota de colisão contra uma ameaça existencial. Apesar da nota, o crossover maluco gera memes e discussões animadas, confira na Max.

Allen (Filme) — Nota: 7.4/10 mistura ficção científica alienígena com amizade de infância em uma história emocionante. Vale a pena pelo toque sensível e nostálgico que aquece o coração, roda no Prime Video.

Sem Desistir (Filme) — Nota: 7.6/10 acompanha um veterano e seus netos lutando contra uma gangue em casa isolada. A tensão e a superação em família tornam imperdível, assista já na Netflix.

12 12 12 (Série) — Nota: 5.2/10 mistura roubo planejado em múltiplas linhas do tempo com um jogo de gato e rato entre FBI e criminoso. Divertida para quem curte suspense europeu, disponível na Prime Video.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder (Série) — Nota: 7.2/10 expande a Terra-média com paz ameaçada e novos legados. É um espetáculo visual épico que fãs de fantasia não podem perder, no Max.

VisionQuest (Série) — Nota: 8.4/10 traz Visão em fuga com ajuda de Ultron e um garoto misterioso. A autorreflexão e ação fazem dela a mais assistida do momento, corre para a Disney+!

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