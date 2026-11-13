A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), finalizou, nesta sexta-feira, 13/11, a participação de mais de 66 mil estudantes da rede municipal de ensino no Sistema de Avaliação do Desempenho Educacional do Amazonas (Sadeam). As provas foram aplicadas desde o dia 3 de novembro e contemplaram alunos do 2º, 5º e 8º anos do ensino fundamental, em 374 unidades de ensino.

O balanço inicial aponta uma participação de aproximadamente 80% dos estudantes. Durante o período de aplicação, as equipes da secretaria realizaram visitas às escolas para acompanhar o andamento da avaliação e mobilizar a comunidade escolar.

Os resultados do Sadeam serão utilizados para monitorar a qualidade do ensino e orientar a elaboração de políticas públicas voltadas à alfabetização e à aprendizagem dos estudantes. A avaliação também contribui para o acompanhamento das metas do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, especialmente em relação aos alunos do 2º ano.

O chefe da Divisão de Avaliação e Monitoramento (DAM) da Semed, Sérgio Nogueira, avaliou positivamente a participação dos estudantes e ressaltou a importância dos resultados para o planejamento educacional.

“Durante as visitas que realizamos desde o primeiro dia de aplicação, observamos uma participação significativa. Acreditamos que aproximadamente 80% dos nossos alunos realizaram a avaliação. Esses dados são importantes, porque vão nortear as políticas públicas relacionadas à alfabetização e permitir o monitoramento da qualidade do ensino”, destacou.

A aplicação contemplou 307 escolas com turmas de 2º ano, 311 unidades com estudantes do 5º ano e 374 escolas com turmas do 8º ano. Os dados obtidos serão analisados pela rede municipal para acompanhar o desempenho dos estudantes e direcionar ações que contribuam para a melhoria da educação pública.