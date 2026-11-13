O volume de vendas do comércio varejista no Amazonas registrou sua terceira desaceleração mensal consecutiva em setembro de 2026, ao crescer apenas 0,2%. Os dados constam na Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada nesta sexta-feira (13) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O desempenho local vem perdendo fôlego desde julho, quando o setor avançou 0,8%, passando para 0,6% em agosto até atingir a taxa atual, que indica estabilidade estatística.

Apesar da perda de ritmo na comparação mensal, o varejo amazonense manteve desempenho positivo na comparação interanual, ficando 1,5% acima do volume registrado em setembro de 2025. No acumulado do ano, o estado apresenta uma leve variação positiva de 0,1%, enquanto o indicador dos últimos 12 meses ainda opera no campo negativo, com recuo de 0,3%.

Expectativa para o fim de ano Embora o terceiro trimestre tenha sido marcado por acomodação nas vendas, o setor produtivo e o comércio local voltam agora suas atenções para o calendário promocional e festivo.

Com a proximidade da Black Friday, do Natal e das celebrações de Ano Novo, além da injeção de recursos do 13º salário na economia amazonense, a expectativa é de que o consumo ganhe novo impulso nos últimos meses de 2026, revertendo o cenário de estagnação recente e fechando o ano com saldo mais robusto.

Panorama nacional No cenário brasileiro, o comportamento do varejo espelhou a estabilidade vista no Amazonas, variando os mesmos 0,2% na passagem de agosto para setembro e repetindo o índice do mês anterior. Segundo o gerente da pesquisa no IBGE, Cristiano Santos, variações entre -0,5% e +0,5% representam estabilidade, sucedendo um crescimento que ficou concentrado no primeiro trimestre do ano.

Na comparação com setembro de 2025, o varejo nacional acelerou e cresceu 1,7%, taxa idêntica ao acumulado do ano e dos últimos 12 meses. Entre as oito atividades pesquisadas no país, o destaque positivo do mês ficou com equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (alta de 7,6%), enquanto móveis e eletrodomésticos puxaram as baixas, com retração de 2,6%. Regionalmente, o comércio avançou em 16 das 27 unidades da federação na margem mensal, liderado por Tocantins (3,2%), Paraná (1,7%) e Acre (1,5%).

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