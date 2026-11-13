O Produto Interno Bruto (PIB) do Amazonas atingiu, em 2024, o valor de R$ 177,2 bilhões, com crescimento de 5,6% em volume de produção, em relação a 2023. O resultado ficou acima da média nacional (3,4%) e posicionou o estado como a 4ª unidade da federação com maior crescimento no País, consolidando-o na 16ª posição entre as maiores economias do Brasil.

Em 2023, o PIB do Amazonas havia totalizado R$ 161,7 bilhões, com expansão de 2,1% no volume de produção. A participação do Amazonas no PIB nacional manteve-se estável em 1,5%.

Composição setorial

A estrutura produtiva do estado manteve perfil diversificado, com predominância dos Serviços, com participação de 46,3% do PIB, e da Indústria, com 33,2%. Ao considerar somente o Valor Adicionado Bruto (VAB), sem os impostos (que totalizou R$ 150,2 bilhões), os Serviços responderam por 54,6%, a Indústria por 39,2% e a Agropecuária por 6,2%.

O Setor de Serviços alcançou R$ 81,9 bilhões em 2024, frente a R$ 74,9 bilhões em 2023, enquanto a Indústria atingiu R$ 58,8 bilhões em 2024, ante R$ 55,1 bilhões no ano anterior. No setor industrial o destaque foi a Indústria de Transformação, que alcançou R$ 46,9 bilhões, representando 79,7% do setor industrial e 26,5% do PIB estadual. Essa expansão reflete a boa demanda por produtos do Polo Industrial de Manaus (PIM), registrando crescimento de 3,5% em volume.

A Agropecuária atingiu R$ 9,3 bilhões em 2024, um avanço nominal expressivo sobre os R$ 7,4 bilhões de 2023. Em termos de volume produtivo, o setor registrou uma forte expansão de 19,2%, indicando recuperação acelerada após as perdas provocadas pela seca no período anterior.

Posição

Na Região Norte, o Amazonas manteve-se como a segunda maior economia, atrás do Pará (R$ 291,1 bilhões). “O desempenho econômico do Amazonas em 2024 reflete forte dinamismo e capacidade de recuperação. Além do avanço expressivo da Agropecuária, a sustentação do Polo Industrial de Manaus pela Indústria de Transformação merece destaque e abrem uma excelente perspectiva sobre os números de 2025 e deste ano, que deverão manter o bom desempenho apurado”, avaliou o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Gustavo Igrejas.

Nota metodológica

O PIB mede a soma de todos os bens e serviços finais produzidos em determinado período e é calculado com base no Sistema de Contas Nacionais do Brasil, coordenado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) conforme recomendações internacionais da Organização das Nações Unidas (ONU).

Devido à complexidade dos levantamentos, envolvendo produção, consumo intermediário, comércio, serviços e indústria, há uma defasagem de dois anos entre o ano de referência e a divulgação dos resultados consolidados. Assim, em 2026, são divulgados os resultados consolidados de 2024.

Para a coleta dos dados do Amazonas, o IBGE conta com apoio da Secretaria Executiva de Planejamento (Seplan), ligada à Sedecti.