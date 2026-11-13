Vice-presidente, Geraldo Alckmin; ministro da Fazenda, Dario Durigan; governador do Piauí, Rafael Fonteles; e o ministro do Planejamento, Bruno Moretti.Montagem g1Após uma virada histórica nas urnas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegará ao seu quarto mandato com um desafio central: equilibrar as contas públicas ao mesmo tempo em que busca cumprir sua agenda de campanha.Parte importante dessa missão passa pela escolha de quem comandará o Ministério da Fazenda nos próximos quatro anos. A decisão é acompanhada de perto pelo mercado financeiro, que busca no futuro ministro sinais de como o governo pretende conduzir a política fiscal.📱Favorite o g1 no Google e acompanhe as principais notícias do diaLula já se reuniu com ministros, ex-ministros e economistas para discutir os caminhos a seguir, mas ainda não definiu nem deu pistas sobre quem estará à frente da equipe econômica no novo mandato. Ao menos quatro nomes, porém, aparecem entre os mais cotados para o cargo no momento:o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB);o atual ministro da Fazenda, Dario Durigan;o governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles (PT);e o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti.Agora no g1O anúncio oficial deverá ficar para depois da viagem do presidente Lula à Turquia, onde participa da COP31, e às Filipinas, para participar da Cúpula da Asean. O retorno ao Brasil está previsto para 16 de novembro.Economistas ouvidos pelo g1 avaliam que os cotados para a Fazenda têm perfis distintos, com diferenças de peso político, capacidade de articulação e recepção pelo mercado financeiro. Há, ainda, um ponto considerado importante: qual será a autonomia do futuro ministro?Adriana Dupita, economista de mercados emergentes da Bloomberg Economics, lembra que o mercado tende a olhar para o alinhamento do futuro ministro às preocupações dos investidores. Outro fator considerado é o peso que ele atribui ao papel do Estado na economia.“Eu tendo a observar um pouco além: acredito que, para fazer bem o trabalho que se coloca à frente, o ministro precisa ter boa interlocução não só com o mercado, mas também com o Congresso”, diz.Independentemente do nome, a missão não será simples. O novo chefe da equipe econômica encontrará um Orçamento engessado e um Congresso Nacional com maioria de oposição. Além disso, terá de lidar com a desconfiança dos investidores.A própria reação do mercado ao resultado das urnas deu uma dimensão desse desafio. A vitória de Lula surpreendeu os gestores, que desmontaram as apostas que haviam feito contando com uma vitória de Flávio Bolsonaro (PL). O movimento derrubou o Ibovespa e fez o dólar disparar.Com a dívida bruta acima de R$ 11 trilhões, equivalente a 82,9% do Produto Interno Bruto (PIB), a percepção sobre a capacidade do governo de controlar a dívida piorou. Isso tem levado investidores a exigir juros mais altos para financiar o país, elevando o custo da dívida pública e pressionando a economia.O governo deu, então, o primeiro passo para o ajuste fiscal. O Senado aprovou nesta quinta-feira (12) o texto-base do projeto apresentado pelo senador Jaques Wagner (PT-BA), que reúne medidas para racionalizar despesas públicas. Segundo o ministro Bruno Moretti, a proposta tem impacto estimado entre R$ 50 bilhões e R$ 60 bilhões no Orçamento de 2027.É nesse cenário que a escolha para a Fazenda ganha ainda mais peso. Veja abaixo o perfil dos cotados e como eles são avaliados.Os nomes cotados para o Ministério da Fazenda no governo Lula 4.Arte/g1Geraldo Alckmin, vice-presidenteGeraldo Alckmin, vice-presidente, e Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República.Ricardo Stuckert/PRO nome de Geraldo Alckmin ganhou força e é um dos mais bem vistos para assumir a Fazenda. A proximidade com Lula, aliada à capacidade técnica e à habilidade política, joga a favor do vice-presidente.“Alckmin é um nome muito bom e teria um impacto positivo no mercado financeiro”, diz o economista-chefe da Austin Rating, Alex Agostini.Para Agostini, entre os quatro cotados, Alckmin é o único com peso político e autonomia para promover um ajuste nas contas públicas. “Daria uma sinalização melhor ao mercado.”No governo Lula 3, o vice-presidente acumulou o cargo de ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e teve papel central nas negociações sobre o tarifaço aplicado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.Antes de se tornar aliado e candidato a vice de Lula na campanha eleitoral de 2022, Alckmin governou São Paulo por quatro mandatos e, pelo PSDB, disputou a Presidência em 2006 e 2018. Em 2022, filiou-se ao PSB e, agora, é um dos principais aliados e homem de confiança de Lula.Esse histórico também pesa na avaliação do mercado. Segundo André Galhardo, economista-chefe da Análise Econômica, investidores olham para a passagem de Alckmin pelo comando de São Paulo como uma referência na gestão das contas públicas.“Para o mercado financeiro, Alckmin tem uma imagem construída a partir do desempenho de seu ex-partido à frente do governo de São Paulo e também na Presidência, na época de Fernando Henrique Cardoso”, afirma.Galhardo também destaca que Alckmin leva vantagem por sua capacidade de articulação política.Voltar ao início.Dario Durigan, atual ministro da FazendaO presidente Lula e o ministro da Fazenda, Dario Durigan.Washington Costa/MFApós o segundo turno das eleições, o atual ministro da Fazenda, Dario Durigan, não figurava como a principal aposta para seguir no comando da pasta ao longo do governo Lula 4. O nome dele, porém, ganhou força nos bastidores nas últimas semanas.Durigan chefia a equipe econômica de Lula desde 20 de março, quando assumiu o lugar de Fernando Haddad, que deixou o cargo para concorrer ao governo de São Paulo pelo PT.Em quase oito meses, esteve à frente do ministério em momentos importantes, como a resposta do governo ao tarifaço dos EUA e o lançamento de novas rodadas do Desenrola, programa de renegociação de dívidas.Quem defende a permanência de Durigan na Fazenda argumenta que ele conhece o governo, já tem interlocução em Brasília e não provocaria sustos no mercado. Antes de assumir o cargo, ele foi secretário-executivo da pasta. Entre 2020 e 2023, foi diretor de Políticas Públicas do WhatsApp. (leia o perfil)Na Fazenda, falou diversas vezes sobre o problema fiscal do país. Para o ministro, “não há fórmula mágica” para equilibrar as contas e é necessário “manter os compromissos” assumidos pelo governo, que envolvem a valorização de programas sociais.Durigan já vinha se manifestando nessa direção nos últimos meses. Em entrevista exclusiva à GloboNews, em agosto, reconheceu preocupação com a trajetória da dívida e defendeu o controle de despesas e redução de benefícios fiscais.“O Durigan já vinha fazendo declarações que apontam para o caminho que a maioria dos economistas considera adequado. Então, também é um bom nome”, avalia André Galhardo, da Análise Econômica.Já Alex Agostini, da Austin Rating, é mais crítico. Para ele, apesar dos discursos, o ministro não demonstrou disposição para enfrentar os gastos do governo e, sobretudo, não teria autonomia para promover um ajuste mais duro nas contas públicas.“Não é só uma questão de compromisso com o controle de gastos. É preciso ter autonomia para fazer isso. E o Durigan, infelizmente, só faz o que o Lula manda”, diz.Voltar ao início.Rafael Fonteles, governador do PiauíO governador do Piauí, Rafael Fonteles, e o presidente Lula.Ricardo Stuckert/PRLogo após o segundo turno, o governador do Piauí, Rafael Fonteles, ganhou força como um dos nomes mais cotados para a Fazenda. Nas últimas semanas, porém, a indicação passou a ser vista como menos provável.Um dos fatores é que, para assumir o Ministério da Fazenda, Fonteles teria de deixar o governo do Piauí logo após ser reeleito. Diante dos rumores, ele afirmou nas redes sociais nunca ter tratado com Lula sobre cargos no próximo mandato, “muito menos sobre política econômica”.Reeleito com 70,90% dos votos, Fonteles é considerado um dos principais quadros da nova geração do PT e teve papel de destaque na campanha que levou à virada de Lula. Além da força política, é bem visto por parte do mercado pela formação e pelo histórico na administração estadual.Matemático formado pela Universidade Federal do Piauí (UFPI) aos 19 anos, mestre em Economia Matemática pelo Impa e premiado em olimpíadas científicas, ele comandou a Secretaria da Fazenda do Piauí entre 2015 e 2022.Como governador, Fonteles também ganhou projeção pela gestão das contas públicas, em um período de avanço da arrecadação e dos investimentos no estado.Recentemente, ao anunciar a permanência no cargo de seu secretário da Fazenda, Emílio Joaquim de Oliveira Júnior, destacou a situação das contas do estado e escreveu: “Viva o Equilíbrio Fiscal!!!”.Essa postura é bem vista pelo mercado. “O Fonteles já foi secretário da Fazenda e entende a necessidade do ajuste das contas. Já fez bons trabalhos na área fiscal”, avalia Agostini, da Austin Rating.Joelson Sampaio, professor de Economia da FGV, tem a mesma avaliação. “Dos quatro, eu diria que o mercado tem uma leve preferência pelo Fonteles”, afirma.Para o professor, pesam nessa avaliação a força e o capital político, diante do resultado expressivo nas urnas, além da capacidade técnica do governador.Voltar ao início.Bruno Moretti, ministro do Planejamento e OrçamentoO ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti.Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência BrasilBruno Moretti, ministro do Planejamento e Orçamento, também aparece entre os cotados para a Fazenda, embora seu nome tenha tido menos protagonismo nas especulações até agora.Moretti chefia o Planejamento desde abril deste ano, após passar três anos como secretário especial na Casa Civil. Servidor da carreira de planejamento e orçamento desde 2004, construiu boa parte da trajetória profissional justamente nas áreas de orçamento, contas públicas e políticas públicas.No ministério, ficou responsável pela elaboração e pelo acompanhamento do Orçamento federal. Em setembro, por exemplo, anunciou a abertura de R$ 19,6 bilhões de espaço nas contas de 2026, parte usada para bancar o reajuste do Bolsa Família, e afirmou que a medida respeitava as regras fiscais.Conforme mostrou o blog do Valdo Cruz, Moretti ficou encarregado, ao lado de Durigan, de preparar propostas de ajuste fiscal para cumprir a meta de 2027 sem comprometer os programas sociais do governo.Para Joelson Sampaio, professor da FGV, Moretti tem perfil semelhante ao dos demais cotados e, assim como Alckmin, se destaca pela capacidade de articulação política.“No geral, todos os nomes devem caminhar para um ajuste fiscal moderado. O que diferencia é muito mais a força e o capital político”, avalia.Alex Agostini, da Austin Rating, destaca que o ministro do Planejamento conhece em detalhes a máquina pública e onde há espaço para ajustes. O economista pondera, porém, que há dúvidas sobre sua recepção entre os investidores.“É alguém extremamente capacitado e técnico. Mas não sei se tem o apoio do mercado financeiro e se terá a autonomia necessária para estar à frente da Fazenda”, afirma.Voltar ao início.O que está em jogo na escolha de Lula?O desafio do futuro ministro, portanto, não será apenas anunciar um ajuste fiscal. Será ajudar a dar credibilidade às medidas, conciliando o controle da dívida com a manutenção de programas sociais e o cumprimento das promessas de campanha.Nesse sentido, Adriana Dupita, da Bloomberg Economics, avalia que os quatro cotados têm condições de fazer um bom trabalho. Ela também destaca que nomes com experiência prévia no governo ajudarim a acelerar o diagnóstico e a desenvolver “ideias plausíveis”.“Suspeito que a proximidade com o presidente seja menos importante do que a capacidade de entender o mandato que Lula recebeu das urnas e articular as ideias diante dos conflitos políticos”, afirma.André Galhardo, da Análise Econômica, reforça a importância da habilidade política. Ele lembra que, no terceiro mandato de Lula, parte das propostas fiscais perdeu força durante a tramitação no Congresso, frustrando as expectativas dos investidores.“O simples anúncio de um novo pacote não será suficiente para diminuir a volatilidade. As medidas precisam ser concretas, exequíveis, não só do ponto de vista legal e econômico, mas também político”, afirma.O projeto de ajuste fiscal cujo texto-base foi aprovado no Senado nesta quinta-feira tem sido, portanto, um dos primeiros testes dessa capacidade de articulação.Na prática, a aprovação e a implementação de ajustes fiscais consistentes ajudarão a determinar o grau de confiança dos investidores e, consequentemente, a pressão sobre juros e dólar.🔎 Segundo economistas, quanto mais convincente for o compromisso com o equilíbrio fiscal, melhores tendem a ser as condições para controlar a inflação e estimular o crescimento econômico.Resta, agora, aguardar o retorno de Lula da viagem à Turquia e às Filipinas. Enquanto as negociações fiscais avançam, falta confirmar quem terá a missão de conduzir essa agenda à frente do Ministério da Fazenda no próximo mandato.