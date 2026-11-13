O atirador mirou o administrador do prédio onde morava depois de uma prolongada disputa sobre manutenção do edifício.
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