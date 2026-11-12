Sede do Ministério da Saúde em BrasíliaRodrigo Coutinho/MSO Ministério da Saúde publicou nesta quinta-feira (12) o edital de um processo seletivo simplificado para contratar profissionais de nível superior em seis áreas. São 300 vagas para contratação imediata e outras 459 destinadas ao cadastro de reserva.As remunerações iniciais variam de R$ 4.740,51 a R$ 10.354,29, com auxílio-alimentação de R$ 1.192.🗒️ Tem alguma sugestão de reportagem? Envie para o g1As inscrições começam nesta quinta-feira (12) e seguem até 14 de dezembro, exclusivamente pela internet, no site do Instituto Avalia. A taxa é de R$ 60.O edital prevê isenção total da taxa para candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que atendam aos critérios de baixa renda, pessoas de famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa e doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.Agora no g1O processo seletivo foi aberto pela Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde para atender a uma necessidade temporária de excepcional interesse público. Os contratos terão duração inicial de um ano, com possibilidade de prorrogação, caso seja necessário mais tempo para concluir as atividades previstas.Todas as oportunidades exigem formação de nível superior, mas os requisitos variam conforme o cargo.Há vagas para profissionais formados em qualquer área e outras destinadas a candidatos com graduação em cursos específicos, como Administração, Direito, Economia, Enfermagem, Medicina, Engenharia e Arquitetura.A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, em regime presencial. Os profissionais selecionados poderão atuar em Brasília (DF), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Goiânia (GO), Recife (PE) e São Paulo (SP).Ministério da Saúde abre processo seletivo com 300 vagas imediatas e 459 para cadastro de reserva.Arte/g1Como será a seleção?A seleção será organizada pelo Instituto Avalia e terá prova objetiva e avaliação de títulos e experiência profissional.A prova objetiva será eliminatória e classificatória. Já a avaliação de títulos e experiência profissional terá caráter apenas classificatório e poderá acrescentar até 20 pontos à nota final.Para os cargos de técnico administrativo e analista, a prova objetiva terá 40 questões. Já para o cargo de gestor, serão 50 questões.Todas as questões terão cinco alternativas, com apenas uma resposta correta. A prova será aplicada na tarde de 17 de janeiro de 2027 e terá duração de quatro horas.Para não ser eliminado, o candidato deverá obter pelo menos 50% da pontuação total da prova e não poderá zerar nenhuma área de conhecimento.A classificação final será definida pela soma das notas da prova objetiva e da avaliação de títulos e experiência profissional.Quais são os requisitos para assumir a vaga?Além de comprovar a formação exigida para o cargo, o candidato deverá cumprir as demais condições previstas no edital no momento da contratação.Entre elas estão ter pelo menos 18 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, quando aplicável, estar no pleno exercício dos direitos políticos e ter aptidão física e mental para exercer as funções.O candidato também não poderá ter sido contratado com base na Lei nº 8.745/1993 nos últimos 24 meses, salvo nas situações previstas como exceção pela legislação.A documentação que comprova a formação e o cumprimento das demais exigências deverá ser apresentada no momento da contratação.Cronograma12 de novembro de 2026: publicação do edital e início das inscrições e dos pedidos de isenção.16 de novembro: prazo final para solicitar isenção da taxa.25 de novembro: divulgação do resultado dos pedidos de isenção.4 de dezembro: divulgação do resultado dos recursos sobre a isenção.14 de dezembro: encerramento das inscrições.15 de dezembro: prazo final para pagamento da taxa e envio de documentos.4 de janeiro de 2027: divulgação do resultado definitivo das inscrições.7 de janeiro: divulgação dos locais de prova.17 de janeiro: aplicação da prova objetiva.18 de janeiro: divulgação do gabarito preliminar.2 de fevereiro: divulgação do resultado preliminar da prova objetiva.10 de fevereiro: divulgação do resultado definitivo da prova objetiva.14 e 15 de fevereiro: realização dos procedimentos de heteroidentificação.10 de março: divulgação do resultado preliminar da avaliação de títulos e experiência profissional.19 de março: divulgação do resultado da avaliação de títulos e da classificação preliminar.30 de março: divulgação do resultado final e homologação do processo seletivo.