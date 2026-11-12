Encerra nesta quinta-feira (12), a recepção promovida pela Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) para duas agentes de turismo do Chile para conhecerem o estado e o potencial turístico da região. A famtour foi idealizada em parceria com a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) e Latam Airlines, os quais selecionaram as agências Espacate Por El Mundo e Cardinal Travel com uma estadia de seis dias em Manaus.

Segundo o presidente da Amazonastur, Sérgio Litaiff Filho, a expansão para novos mercados tem sido um foco na estratégia de promoção turística da pasta. “O famtour promove a experiência Amazonas para aqueles que vendem o nosso destino. Isso confere propriedade e segurança para venderem as experiências no nosso estado”, afirma.

As agências representadas por Luciana Figueroa e Paula Cea promovem outros destinos turísticos na América do Sul. Ao conhecer o Amazonas pela primeira vez, Paula, da Cardinal Travel, destacou a oportunidade de oferecer mais um destino brasileiro para seus clientes. “Temos muitas maravilhas no Brasil que não conhecemos”, afirma.

Para Luciana Figueroa, da agência Espacate Por El Mundo, essa é uma experiência importante para conhecer o Amazonas e apresentar para seu público. “Hoje estou aqui conhecendo a cidade para poder promover esse destino no Chile. Vários passeios que fizemos foram interessantes, agora já tenho mais experiência para abordar como destino”, disse.

Roteiro Amazônico

A partir da articulação da Amazonastur com parceiros locais, Luciana e Paula puderam prestigiar a experiência amazônica num roteiro de seis dias, que incluiu a estadia no centro histórico de Manaus, no hotel Casa do Bispo. Além disso, elas realizaram um tour fluvial amazônico, oferecido pela Amazon Explorers, onde puderam observar o Encontro das Águas, paisagem destacada por Paula.

Ambas também realizaram visitação no Museu da Amazônia (MUSA) e puderam conhecer Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus), com o apoio da Iguana Tour, a qual também realizou um roteiro por Manaus apresentando pontos turísticos como o Teatro Amazonas e o Mercado Adolpho Lisboa.

“Percorrer essa cidade, Manaus, nos tem surpreendido, cheia de vida, de alegria, com muita música e, além do mais, um destino de floresta que pode te surpreender”, enfatizou Paula.

O post Governo do Estado apresenta destino Amazonas para agentes chilenas apareceu primeiro em Portal Você Online.