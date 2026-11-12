A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), vai disponibilizar vacinação antirrábica gratuita para cães e gatos nesta sexta-feira (13), durante o evento “Dia da Família na Escola”, realizado na escola estadual Professor Aristóteles Comandante de Alencar, no bairro Coroado, zona Leste da capital. A ação acontecerá das 8h30 às 12h e integra as estratégias de ampliação do acesso à imunização de animais domésticos.

A iniciativa faz parte da Campanha de Vacinação Antirrábica Animal 2026, coordenada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Semsa, que teve início em setembro e segue até o dia 30/11. A campanha tem como meta imunizar 282.400 cães e gatos nas zonas urbana e rural de Manaus.

De acordo com o gerente do CCZ, o veterinário Rodrigo Araújo, a atividade integrada ao evento escolar é uma oportunidade de aproximar o serviço das famílias manauaras e alcançar tutores que ainda não conseguiram imunizar seus animais. “É uma oportunidade de ampliar o acesso dos animais domiciliados à vacinação. Queremos aproveitar esse momento para incentivar os tutores a protegerem seus cães e gatos”, destaca.

Além das ações realizadas em espaços comunitários, a campanha conta com equipes de vacinadores que percorrem os bairros de Manaus, realizando visitas domiciliares para imunizar cães e gatos. A estratégia permite alcançar os animais nas próprias residências, facilitando o acesso dos tutores à vacinação.

A Semsa também disponibiliza 27 pontos fixos de vacinação antirrábica distribuídos em todas as zonas da cidade, sendo três diretamente vinculados ao CCZ e 24 clínicas veterinárias particulares parceiras. A oferta nesses locais amplia as possibilidades de atendimento.

A vacinação é a principal medida de prevenção da raiva, doença viral que pode acometer mamíferos, incluindo os seres humanos, e que apresenta elevada letalidade, se não for tratada a tempo. A imunização anual de cães e gatos é fundamental para interromper a circulação do vírus e proteger a saúde dos animais e da população humana.

Cuidados durante a vacinação

Para receber a vacina, os animais devem estar em boas condições de saúde, sem pulgas, carrapatos e bem alimentados e hidratados.

Para garantir a segurança durante o atendimento, a Semsa orienta que as famílias transportem os gatos em caixas apropriadas e mantenham os cães com coleiras e guias. Cães maiores e mais agressivos devem, preferencialmente, fazer uso de focinheiras. Esses cuidados ajudam a evitar fugas, mordidas e arranhões, preservando a integridade dos profissionais e dos próprios animais.

Para conferir os locais fixos de vacinação, o CCZ disponibiliza o link  bit.ly/VacinacaoAntirrabica2026. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nos números (92) 98842-8359 e (92) 98842-8484.

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