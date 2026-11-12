O Itamaraty admitiu que a representação diplomática brasileira na Espanha foi procurada por Roberta Luchsinger.

Esse reconhecimento foi feito anteriormente pelo ministério.

Não há mais detalhes disponíveis nos fatos apresentados.

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