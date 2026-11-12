Ei, galera! O streaming tá pegando fogo hoje, 12 de novembro de 2026, com lançamentos e clássicos que estão bombando nas plataformas. Separei os 7 mais assistidos pra você não perder tempo e já cair na maratona!

Outra Mamãe (5.8/10) é o terror do momento que mistura drama familiar com sustos do além! Uma garotinha enfrenta uma entidade sinistra que sai do armário enquanto os pais brigam, criando uma tensão insana. Vale assistir se você curte filme de terror com pitada emocional, disponível em Netflix, Prime Video, Disney+ e Max.

A Odisseia (8.0/10) é uma aventura épica que vai te transportar pra Grécia antiga! Acompanhe Odisseu em sua jornada de 20 anos cheia de monstros e deuses, enquanto Penélope resiste em casa. Imperdível pra quem ama mitologia e ação grandiosa, confira em Netflix, Prime Video, Disney+ e Max.

Model Citizen (6.4/10) traz mistério e adrenalina com um ex-policial amnésico preso numa fazenda isolada! Steven Bay lida com hostilidade, vigilância estranha e instintos incontroláveis na busca pela verdade. Perfeito pra fãs de thrillers psicológicos, disponível em Netflix, Prime Video, Disney+ e Max.

Vingadores: Doutor Destino (0.0/10) promete ser o crossover dos sonhos (ou pesadelos)! Heróis de três universos colidem contra uma ameaça existencial nunca vista. Mesmo com nota inicial, a expectativa tá alta – não perca em Netflix, Prime Video, Disney+ e Max.

Jimmy Kimmel Live! (5.3/10) continua sendo o talk show que diverte a galera toda noite com entrevistas hilárias e convidados tops! Se você quer rir e ficar por dentro do entretenimento, é a escolha certa, disponível em Netflix, Prime Video, Disney+ e Max.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder (7.2/10) é a série que revive a magia da Terra-média com novos personagens e reinos incríveis! O mal ressurge e legados são forjados em meio a florestas e montanhas. Essencial pra fãs de fantasia, assista em Netflix, Prime Video, Disney+ e Max.

VisionQuest (8.4/10) traz um Visão repaginado em fuga com um garoto misterioso que pode ser seu filho! Consultando IAs como Ultron, ele busca propósito antes de uma recompensa ameaçar tudo. Série de super-heróis pra não perder, disponível em Netflix, Prime Video, Disney+ e Max.

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