Affair, espionagem e chips: entenda a polêmica envolvendo o CEO da NvidiaO presidente-executivo (CEO) da Nvidia, Jensen Huang, teve um relacionamento extraconjugal com uma executiva da própria empresa que responde diretamente a ele, segundo cinco pessoas que trabalharam na companhia ouvidas pelo jornal “The New York Times”.🗒️ Tem alguma sugestão de reportagem? Envie para o g1A informação, ainda não divulgada anteriormente, acrescenta um novo episódio à crise envolvendo o empresário, que também é alvo de uma investigação sobre possíveis ligações com uma executiva chinesa suspeita de espionagem.A executiva é Kimberly Powell, de 48 anos, vice-presidente da área de saúde da Nvidia. Huang, de 63 anos, e Powell, que também é casada com outras pessoas, foram vistos em uma situação de intimidade em um hotel de San Jose, na Califórnia, durante uma conferência da empresa, em março, segundo duas das fontes ouvidas pelo jornal.O New York Times afirma não ter visto o vídeo que teria registrado o encontro.De acordo com três pessoas informadas sobre o episódio, um funcionário que presenciou a interação gravou a cena com o celular. A equipe de segurança de Huang percebeu que a pessoa estava filmando e a retirou do local.Em seguida, teria oferecido um acordo de confidencialidade, documento que impede a divulgação de determinadas informações.O relacionamento entre Huang e Powell já era comentado internamente na Nvidia, segundo as cinco fontes ouvidas pelo jornal. O código de conduta da empresa orienta os funcionários a evitar situações que possam gerar conflitos de interesse, incluindo relacionamentos pessoais.A companhia também afirma que investiga prontamente denúncias de conduta inadequada.Powell entrou na Nvidia em 2008 e construiu carreira na empresa. Em 2016, foi promovida a diretora sênior de desenvolvimento de negócios de inteligência artificial e, no fim de 2017, assumiu a vice-presidência da área de saúde.Ela coordena iniciativas que aplicam a tecnologia dos chips da companhia a setores como saúde e ensino superior, especialmente em equipamentos de diagnóstico por imagem.Em março, durante a conferência anual de desenvolvedores da Nvidia, em San Jose, Powell fez uma apresentação sobre o uso da inteligência artificial em avanços na saúde e na biologia. O material apresentado incluía ilustrações de Huang.Durante o evento, executivos da companhia também participaram de reuniões em um hotel próximo, onde o CEO e Powell teriam sido vistos juntos.Questionado pelo New York Times na quarta-feira sobre o relacionamento com a executiva, Huang respondeu: “Não acho que você deveria estar falando diretamente comigo”. Em seguida, desligou o telefone. A Nvidia não quis comentar o assunto, e Powell não respondeu imediatamente ao pedido de manifestação do jornal.O novo relato surge em meio à investigação sobre outro relacionamento de Huang, desta vez com Alice Huang, empresária chinesa que, segundo autoridades americanas, teria atuado como agente da inteligência da China. Ela não tem parentesco com o CEO, apesar do sobrenome em comum.A suspeita envolve possíveis riscos à segurança de informações da Nvidia e à cadeia de fornecimento de chips avançados de inteligência artificial. Alice foi executiva da Megaspeed, empresa de data centers sediada em Singapura e uma das maiores clientes da Nvidia no Sudeste Asiático.Segundo o New York Times, a companhia comprou mais de US$ 4,8 bilhões em chips da fabricante nos últimos dois anos.A Megaspeed também foi investigada por autoridades americanas, sob suspeita de ter ajudado a China a obter acesso a chips avançados de inteligência artificial cuja exportação para o país é proibida pelos Estados Unidos.Desde 2022, o governo americano mantém restrições para limitar o acesso chinês a esses semicondutores e aos equipamentos necessários para fabricá-los. A China nega as acusações de espionagem, e Alice Huang não respondeu aos pedidos de comentário.No início de novembro, depois de admitir o relacionamento extraconjugal com Alice, Jensen Huang enviou uma mensagem aos funcionários da Nvidia na qual assumiu responsabilidade por suas atitudes e pediu desculpas à esposa e aos filhos.Ele também afirmou que não esteve à altura da confiança depositada nele por colegas, pelo conselho de administração, pelos parceiros e pelos acionistas.A Nvidia anunciou a abertura de uma investigação independente, conduzida por um comitê de diretores independentes com o apoio de advogados externos. O trabalho será supervisionado pelo escritório Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.Segundo a companhia, o conselho não tem motivos para acreditar que informações confidenciais da empresa ou a segurança nacional dos Estados Unidos tenham sido comprometidas, mas a apuração vai analisar todas as informações disponíveis.Huang afirmou que apoia a investigação e que vai colaborar integralmente com o processo. A empresa informou que ele continuará no cargo de CEO durante a apuração.Parlamentares republicanos que lideram três comissões influentes da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos também pediram que o executivo participe de uma reunião a portas fechadas para prestar esclarecimentos sobre suas interações com Alice Huang.A situação aumenta a pressão sobre a Nvidia, uma das empresas mais importantes da corrida global pela inteligência artificial. Fundada por Huang e outros dois sócios em 1993, a companhia se tornou a principal fornecedora de chips usados para treinar e operar sistemas de inteligência artificial, atendendo a gigantes como Microsoft, Google, Amazon e Meta.O episódio ocorre em um momento de maior cautela dos investidores em relação ao setor de inteligência artificial e à capacidade de as empresas sustentarem os investimentos na tecnologia.Entre 29 de outubro e terça-feira (10), a Nvidia perdeu US$ 1,081 trilhão (cerca de R$ 6,1 trilhões) em valor de mercado, segundo levantamento da Elos Ayta. Em oito pregões — dias em que a bolsa funciona —, a avaliação da companhia caiu de US$ 5,149 trilhões para US$ 4,068 trilhões, uma redução de aproximadamente 21%.Apenas nos dois últimos pregões do período, a perda foi de US$ 430 bilhões (cerca de R$ 2,3 trilhões).A dimensão da queda supera o valor de mercado de todas as empresas brasileiras listadas na B3, estimado em US$ 888 bilhões (cerca de R$ 4,8 trilhões). A perda acumulada pela Nvidia equivale a aproximadamente 1,22 vez o valor de todas essas companhias somadas. Também corresponde a quase dez vezes o valor de mercado da Petrobras, estimado em US$ 112 bilhões (cerca de R$ 605 bilhões).A perda registrada apenas nos dois últimos pregões equivale a aproximadamente 96% do valor de mercado combinado dos três setores mais valiosos da bolsa brasileira: bancos, petróleo e energia elétrica. Juntos, eles reúnem 55 empresas e valem US$ 449 bilhões (cerca de R$ 2,4 trilhões).A queda no valor de mercado, porém, não significa que a Nvidia tenha retirado esse dinheiro de seu caixa ou perdido o mesmo montante em suas operações.O indicador representa quanto os investidores estão dispostos a pagar pela empresa na bolsa e é calculado pela multiplicação do preço de cada ação pela quantidade de papéis em circulação. Quando as ações caem, o valor de mercado também diminui.Além das incertezas relacionadas às investigações, o episódio pode colocar em discussão o futuro de Huang no comando da companhia. Para Dan Ives, sócio e diretor-gerente sênior da Yorkville Ives & Co., existe o risco de o executivo ser afastado, dependendo do resultado da investigação do conselho.Segundo ele, uma eventual saída aumentaria a pressão sobre as ações, já que Huang é uma figura central na história e na estratégia global da Nvidia.Até o momento, a empresa afirma não ter evidências de que seus segredos corporativos tenham sido comprometidos. As investigações ainda estão em andamento, e não há conclusão sobre as suspeitas envolvendo o CEO.Jensen Huang, CEO da Nvidia, durante evento em WashingtonJulia Demaree Nikhinson/AP Photo